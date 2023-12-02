Брэдли Купер дал интервью о фильме "Маэстро" и вспомнил детскую мечту

Задолго до дебюта на большом экране в фильме "Влажное американское лето" и даже до роли Фила, мудрого учителя из комедии "Мальчишник в Вегасе", Брэдли Купер стремился стать режиссером. Однако в детстве у звезды были совсем другие планы.

Будучи простым мальчиком из пригорода Филадельфии, он мечтал дирижировать оркестром. Об этом актер вспомнил в интервью, которое дал для The New Yorker Radio Hour. По словам звездного брюнета, раньше его главной драгоценностью была дирижерская палочка. Брэдли Купер мог часами размахивать руками в такт легендарных симфоний.

В подкасте артист уделил внимание фильму "Маэстро", который рассказывает о Леонарде Бернштейне. Это великий дирижер, композитор и педагог, добившийся успеха в эпоху рок-н-ролла.





Сюжет "Маэстро" основан на истории о браке Бернштейна с опытной актрисой Фелицией Монтеалегре, которая вышла замуж, зная о непостоянности в отношениях и полном погружении в искусство. В роли Фелиции блестяще справляется Кэри Маллиган, и ее выступление, вероятно, не останется незамеченным на церемонии вручения "Оскара". Брэдли Купер в роли Бернштейна также привлекает внимание, и удивительно, что при его участии в качестве автора фильма, режиссера, сопродюсера и соавтора сценария, ему удалось сыграть столь поглощенного искусством персонажа с безупречной сосредоточенностью. "Маэстро" – это проект, который отличается страстью и безумием, точно также, как и сам Бернштейн.

У меня не было желания создавать биографические картины. Вы можете создать невероятную документалку о человеке, это видно из огромного количества уже созданного материала. Я хотел бы сделать хороший фильм, чтобы он повлиял на личность. Я думаю, что должен передать его достижения не только через рассказ, но и через другие формы. Например, я чувствовал, что могу позаботиться о части его наследия с помощью музыки, – признается Брэдли Купер.

Брэдли Куперу в спонсировании фильма отказали такие крупные компании как Apple, Paramount и Sony. Кинорежиссер запросил баснословную сумму: 90 миллионов долларов, в то время как фильм снят на 35-миллиметровую черно-белую пленку. Председатель компании Netflix Скотт Штубер – единственный, кто поддержал задумку Брэдли Купера, хотя и счел ее сумасшедшей:

Безумно, но ваш энтузиазм заразителен, и я собираюсь довериться вам.

Брэдли Купер получил возможность дирижировать Лондонским симфоническим оркестром и хором в соборе Эли в Англии. Выбор пал на Малера, и это стало исполнением детской мечты.

Брэдли начал работать над композицией шесть лет назад. Все свободное от работы время Купер проводил в Нью-Йоркском оркестре при филармонии, наблюдая за дирижерами. Он тесно общался с Янником Незе-Сегеном и Густаво Дудамелем, именно они поддержали звезду в процессе обучения.

Отметим, что идея создания киноленты была связана с именем Стивена Спилберга. Однако Брэдли Купер смог доказать коллеге мастерство – он продемонстрировал знаменитому режиссёру свой проект – мелодраму "Звезда родилась", выпущенную в 2018 году. Тогда Спилберг убедился, что Купер идеально сможет руководить съемочным процессом фильма "Маэстро".