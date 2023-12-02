Ляйсан Утяшева и Павел Воля – одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги женаты более десяти лет. В браке у них родилось двое детей. Однако по словам звезды мировой гимнастики, разногласия иногда случаются. Ляйсан Утяшева объяснила, чем не угодила мужу Павлу Воле.

Как призналась Ляйсан, когда дело касается кухни у ее мужа включается "перфекционизм". Судя по всему, свекровь телеведущей взрастила в будущем супруге Утяшевой настоящего мастера кухни. Это качество бывший участник Comedy Club проявляет и в семейной жизни. В частности, приготовление картофельного пюре – это прерогатива мужа, призналась Ляйсан.

"С кем он мне изменяет – это с пюре, я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так – много комочков. Про него надо снять фильм "Павел и пюре", – с улыбкой уточнила гостья YouTube канала "Влобушкинъ".

Но, похоже, подобного рода кулинарные диспуты никак не отражаются на отношениях Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Гостья программы предположила, что, скорее всего, ее муж таким образом медитирует, в чем ведущий выпуска ее поддержал.

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что Утяшева ведет свое кулинарное шоу, где она приглашает звезд отечественного шоу-бизнеса и не только. Как выяснилось, для спортсменки эта работа тоже является неким вызовом, потому что у нее есть табу на определенные виды блюд.

Кстати сказать, телеведущая подчеркнула в интервью, что их брак с супругом явился для многих неожиданностью, и выбор каждого из них удивил окружение. Однако счастливый союз Ляйсан Утяшевой и Павла Воли доказывает важность совсем других жизненных постулатов, отличных от общественного мнения.