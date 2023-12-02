Муцениеце рассказала о трудностях первой любви и разочаровании

Актриса Агата Муцениеце в откровенном интервью призналась, что история ее первой любви весьма своеобразна. Как выяснилось, звезда кабаре Crave была очень настойчива в желании добыть внимание своего школьного кумира.

Актриса рассказала, что парень, в которого она впервые влюбилась был похож на Эминема. Эпатажный подросток носил белые волосы. По словам Муцениеце, ее особенно привлекал "бандитский типаж" молодого человека. Она добивалась его внимания несколько лет, стараясь появляться в тех местах, где гулял ее возлюбленный. Но попытки юной девы оказались тщетными. По признанию звезды российского кино, мечты о возможных отношениях вскоре улетучились.

И все бы, возможно, так и закончилось вместе с завершением обучения в школе. Однако Агата Муцениеце все же получила желаемое – парень проявил к ней внимание и даже поцеловал.

Это произошло после того, как девушка приехала из Милана, где училась модельному искусству. Так получилось, что ее подруга встречалась с парнем и пригласила Агату, – там мог появится ее давний возлюбленный. И он действительно появился. По словам актрисы, она даже "бахнула пивасяна" для смелости (Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, – Прим. ред.), после чего произошел долгожданный поцелуй.

Но Муцениеце призналась, что ожидания и реальность не совпали. Поцелуй ее совсем не впечатлил. Скорее, по ее словам, это был гештальт, который она смогла закрыть.

Детские представления о возлюбленном окончательно развеялись, когда к столу подошла беременная девушка ее несостоявшегося бойфренда. Агата Муцениеце сказала, что тут же ретировалась. И теперь эта история, не больше не меньше, – страница из прошлого с нотками ностальгии.