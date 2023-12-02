Рыжий из "Иванушек" Григорьев-Аполлонов лишился миллионов из-за шторма в Сочи

Солист группы "Иванушки International" Григорьев-Аполлонов рассказал о большом финансовом ущербе из-за стихии. У артиста свой пляж в Сочи, который обошелся ему в 20 миллионов. Но недавно обрушившийся на юг России ураган снес "Рыжий пляж".

По словам певца, он предпринял все меры, чтобы его детище перезимовало в безопасных условиях: территорию забили досками для защиты от возможного шторма. Но даже эти меры не помогли сохранить бизнес артиста. В итоге, ураган разнес в щепки пляж Григорьева-Аполлонова.

Солист группы "Иванушки International" уточнил, что зону отдыха в самом центре Сочи он открыл вместе с друзьями. Летний сезон прошел "на ура", и ближе к холодам решили заколотить пляж. Приход стихии был ожидаем, но к такому катаклизму готовности не было, как заявил исполнитель.

Ближе к лету рыжий из "Иванушек" планирует восстановить бизнес. Как признался артист, придется все поднимать из руин. Григорьев-Аполлонов намеревается обратиться в администрацию Краснодарского края, чтобы получить хоть какую-то помощь для строительства пляжа. По словам певца, зона отдыха в центре Сочи должна быть в ухоженном состоянии, ведь это лицо курорта.

Также солист группы "Иванушки International" поделился тем, что идея открыть свой собственный пляж зародилась у него давно. Но реализовать задуманное долго не получалось по самым разным причинам.