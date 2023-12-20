Готовим морепродукты: 3 простых рецепта изысканных блюд для новогоднего стола

Новый год – праздник, который наполнен волшебством и сказочной атмосферой. Правда, перед столь чудесным днем, пожалуй, у многих назревает насущный вопрос: что же приготовить и чем удивить гостей.

Если вы еще не составили список новогодних угощений, то советы из нашей статьи будут очень даже актуальны. Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей список из 3 простых рецептов изысканных блюд на новогодний стол. Все разнообразие представлено в нашей тематической подборке. Берите на заметку!

Рецепт №1 – Гребешки с имбирно-цитрусовым соусом на сковороде

Вам понадобится:

1. Один апельсин и один лимон;

2. Свежий имбирь;

3. 600-700 гр. гребешков;

4. Соль по вкусу;

5. Масло растительное и сливочное (по две столовых ложки).

Приготовление:

Для начала необходимо подготовить свежевыжатый сок апельсина и лимона. После натрите свежий имбирь на мелкой терке (достаточно будет одной столовой ложки). Далее промкните гребешки сухим бумажным полотенцем и выложите на предварительно разогретую на растительном масле сковороду. Обжаривайте по минуте с каждой стороны и потом выложите на тарелку.

В эту же сковороду добавьте выжитый сок апельсина и лимона, натертый имбирь и сливочное масло. Перемешайте, доведите до легкого кипения и оставьте содержимое на полторы минуты. После переложите гребешки обратно, полейте их соусом и через 30 секунд снимите с огня.





Рецепт №2 – жаренные креветки

Вам понадобится:

1. 450 гр. очищенных креветок;

2. Одна чайная ложка копченой паприки;

3. Четыре или пять зубчиков чеснока;

4. Две столовые ложки белого сухого вина;

5. Оливковое масло для жарки;

6. Соль, сахар, зелень по вкусу.

Приготовление:

Посолите креветки по вкусу, добавьте паприку и хорошенько перемешайте. Главное, чтобы все креветки были покрыты специями. Далее нарежьте чеснок тонкими ломтиками и отправьте его на предварительно разогретую на медленном огне сковороду. Через две минуты добавьте креветки и обжаривайте еще пару минут. После влейте белое сухое вино и добавьте щепотку сахара. После того как блюдо закипит, следует готовить его еще несколько минут, параллельно не забывая перемешивать.





Рецепт №3 – Фаршированные креветками шампиньоны

Вам понадобится:

1. 15 шампиньонов;

2. 150 гр. креветок;

3. Один или два зубчика чеснока;

4. Одна горсть шпината;

5. 45 гр. сыра пармезан и 100 гр. сыра чеддер;

6. 100 гр. сливочного крем-сыра;

7. Соль, перец и растительное масло.

Приготовление:

Хорошо помойте грибные шляпки и немного их подсушите. Далее нужно почистить креветки и нарезать их на маленькие кусочки. Тоже самое делаем со шпинатом и чесноком. После необходимо на мелкой терке натереть пармезан, а на крупной – чеддер. Смешайте все ингредиенты с крем-сыром и не забудьте добавить соль и перец. Приготовленной массой следует заполнить грибные шляпки.

Полученную заготовку выкладываем на смазанную растительным маслом форму, а после отправляем в духовку. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.





Приятного аппетита!