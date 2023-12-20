Готовим морепродукты: 3 простых рецепта изысканных блюд для новогоднего стола

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Четверг 14 марта

08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным 05:09Отношения на расстоянии: здоровая ли это история? 02:04Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу 00:14Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с Оделлом Бекхэм-младшим 21:58Киркоров спел новую самоироничную песню о своем участии на вечеринке Ивлеевой 19:24Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью 19:20Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за фотошоп на семейном снимке 18:58Обнародованы победители антинаграды "Золотая малина"
1370
800
true

Готовим морепродукты: 3 простых рецепта изысканных блюд для новогоднего стола

Готовим морепродукты: 3 простых рецепта изысканных блюд для новогоднего стола

Блюда из морепродуктов популярны во всем мире. Оно и понятно, ведь достать лакомый кусочек чего-то изысканного и одновременно полезного не является проблемой.

Новый год – праздник, который наполнен волшебством и сказочной атмосферой. Правда, перед столь чудесным днем, пожалуй, у многих назревает насущный вопрос: что же приготовить и чем удивить гостей.

Если вы еще не составили список новогодних угощений, то советы из нашей статьи будут очень даже актуальны. Редакция "Клео.ру" подготовила для читателей список из 3 простых рецептов изысканных блюд на новогодний стол. Все разнообразие представлено в нашей тематической подборке. Берите на заметку!

Рецепт №1 – Гребешки с имбирно-цитрусовым соусом на сковороде

Вам понадобится:

1. Один апельсин и один лимон;

2. Свежий имбирь;

3. 600-700 гр. гребешков;

4. Соль по вкусу;

5. Масло растительное и сливочное (по две столовых ложки).

Приготовление:

Для начала необходимо подготовить свежевыжатый сок апельсина и лимона. После натрите свежий имбирь на мелкой терке (достаточно будет одной столовой ложки). Далее промкните гребешки сухим бумажным полотенцем и выложите на предварительно разогретую на растительном масле сковороду. Обжаривайте по минуте с каждой стороны и потом выложите на тарелку.

В эту же сковороду добавьте выжитый сок апельсина и лимона, натертый имбирь и сливочное масло. Перемешайте, доведите до легкого кипения и оставьте содержимое на полторы минуты. После переложите гребешки обратно, полейте их соусом и через 30 секунд снимите с огня.

Фото: Pixabay.com

Рецепт №2 – жаренные креветки

Вам понадобится:

1. 450 гр. очищенных креветок;

2. Одна чайная ложка копченой паприки;

3. Четыре или пять зубчиков чеснока;

4. Две столовые ложки белого сухого вина;

5. Оливковое масло для жарки;

6. Соль, сахар, зелень по вкусу.

Приготовление:

Посолите креветки по вкусу, добавьте паприку и хорошенько перемешайте. Главное, чтобы все креветки были покрыты специями. Далее нарежьте чеснок тонкими ломтиками и отправьте его на предварительно разогретую на медленном огне сковороду. Через две минуты добавьте креветки и обжаривайте еще пару минут. После влейте белое сухое вино и добавьте щепотку сахара. После того как блюдо закипит, следует готовить его еще несколько минут, параллельно не забывая перемешивать.

Фото: Pixabay.com

Рецепт №3 – Фаршированные креветками шампиньоны

Вам понадобится:

1. 15 шампиньонов;

2. 150 гр. креветок;

3. Один или два зубчика чеснока;

4. Одна горсть шпината;

5. 45 гр. сыра пармезан и 100 гр. сыра чеддер;

6. 100 гр. сливочного крем-сыра;

7. Соль, перец и растительное масло.

Приготовление:

Хорошо помойте грибные шляпки и немного их подсушите. Далее нужно почистить креветки и нарезать их на маленькие кусочки. Тоже самое делаем со шпинатом и чесноком. После необходимо на мелкой терке натереть пармезан, а на крупной – чеддер. Смешайте все ингредиенты с крем-сыром и не забудьте добавить соль и перец. Приготовленной массой следует заполнить грибные шляпки.

Полученную заготовку выкладываем на смазанную растительным маслом форму, а после отправляем в духовку. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Фото: Pixabay.com

Приятного аппетита! 

20 декабря 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Ольга Андреева
Клео. ру✓ Надежный источник

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы
На Руси этот праздник также называли Авдотьей Весновкой. Славяне следили за погодой и радовались весеннему солнышку.

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета
На основе экстракта листьев оливы могут начать производить БАДы, которые помогут бороться с сахарным диабетом второго типа.

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем
В последнее время вопрос о поиске work-life balance становится все актуальнее. Тренд на достигаторство и "успешный успех" этому способствует.

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой
Известная телеведущая оставила трогательное послание. Чудеса да и только!

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой
Тренер назвала слова коллеги в недавнем выпуске программы "Жизнь и судьба" ложными обвинениями.

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью
Юбилейный концерт композитора пройдет в родном для нее Волгограде.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех