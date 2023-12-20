Беременность и отпуск: как будущей маме подготовиться к перелету?

Многие девушки, которые находятся в положении, нередко переживают из-за того, что теперь в течение девяти месяцев они не смогут отправиться в отпуск. "Клео.ру" решили поделиться рекомендациями на тему того, как будущей маме подготовиться к перелету.





Перед планированием полета обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом. Он сможет оценить ваше медицинское состояние и дать рекомендации, основываясь на вашей индивидуальной беременности и здоровье. Врач может также предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее вашу готовность к полету.

Важно перед полетом позаботиться о страховке. Убедитесь, что выбранная страховка предлагает полное медицинское покрытие для беременности, включая визиты к врачу, анализы, узи, роды и послеродовой период. Также проверьте, включены ли осложнения беременности и необходимость госпитализации.

Срок беременности с 14 недели по 23 неделю, по врачебной практике, считается самым спокойным и безопасным для того, чтобы полететь в отпуск. Некоторые авиакомпании могут ограничивать полеты беременных женщин после определенного срока беременности, обычно после 36-ой недели. Однако, некоторые авиакомпании могут разрешать полеты беременным женщинам до 38-ой или 40-ой недели беременности.