Как набрать белок в своем рационе: 5 рекомендаций

Белок является наиболее насыщающим из всех макроэлементов. При его употреблении человек чувствует себя более долго насыщенным, что может помочь в контроле аппетита и поддержании здорового веса. Кроме того, белок помогает восстановить и развивать мышцы после физической активности и тренировок. "Клео.ру" решили дать 5 рекомендации, как набрать белок в своем рационе.





Количество белка зависит от нескольких факторов, таких как возраст, пол, физическая активность, состояние здоровья и конкретные потребности организма. Общепринятыми рекомендациями для взрослых является употребление от 0,8 до 1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день.

Однако, людям, занимающимся спортом или физически активным людям, может потребоваться больше белка для поддержания и восстановления мышц. В таких случаях рекомендуется увеличение потребления белка до 1,2-1,7 грамма на килограмм массы тела в день.

Добавьте белок в салаты

Добавление белка в салаты – отличный способ увеличить его питательную ценность и сделать его более сытным. Как вариант, можно добавить вареные яйца. Они не только обогатят салат белком, но и придадут ему кремовую текстуру. А куриное филе или индейка, нарезанные ломтиками или кубиками, отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью.

Потребление орехов и семян

Орехи и семена, такие как миндаль, фундук, грецкий орех, семена чиа и льна, являются хорошим источником белка. Добавляйте их в свои салаты, йогурты или употребляйте в качестве закуски.

Устраиваем сырный перекус

Не всегда есть время приготовить себе полноценный прием пищи. Многие выбирают быстро перекусить булочкой или шоколадкой. Однако лучше съесть кусочек сыра. Известно, что в этом молочном продукте содержится почти 20% полноценного белка.

Добавляйте шпинат, который богат белком

Не бойтесь экспериментировать и добавлять шпинат в различные блюда, чтобы увеличить их питательную ценность и получить дополнительный источник белка. Например, добавьте нарезанный шпинат в свои макароные блюда, будь то спагетти, лазанья или равиоли. Он отлично сочетается с соусами и добавит свежести.





Полюбите тофу

Существуют разные виды тофу, такие как мягкий, средний и твердый. Если вы ищете больше белка, рекомендуется выбирать твердый тофу, так как он содержит больше белка и меньше влаги. Один из способов приготовления тофу, чтобы он стал с более интересным вкусом и текстурой – это обжарить или запечь его. Нарежьте тофу на кубики или полоски, обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки или запеките в предварительно разогретой духовке при 200°C до хрустящей корочки.

Для более точного определения индивидуальных потребностей в белке рекомендуем обращаться к диетологу или врачу. Они смогут провести анализ вашего рациона и физической активности, а также учесть все индивидуальные факторы для определения оптимального количества белка в вашем рационе.