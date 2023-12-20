Доктор Губарева развеяла мифы о ретиноле для женской красоты

Одним из известнейших средств для омоложения кожи является ретинол. Это одна из форм витамина A, которая представляет собой жирорастворимый витамин и является важным питательным веществом, способным улучшить состояние кожи, текстуру, сократить морщины и стимулировать процессы обновления клеток. Практикующий челюстно-лицевой и пластический хирург Светлана Губарева развеяла мифы о ретиноле для женской красоты.

РЕТИНОЛ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЕ – правда или миф?

По мнению эксперта, ретинол вызывает лишь психологическую зависимость. Как известно, ретинол ускоряет деление клеток и поэтому кожа лица быстро обновляется, соответственно, происходит эффект омоложения. Если убрать из своего ежедневного ухода ретинол, то кожа просто вернется со временем в исходное состояние.

РЕТИНОЛ НЕЛЬЗЯ БЕРЕМЕННЫМ – правда или миф?

Действительно, ретиноиды не рекомендуются для использования беременными женщинами. Это связано с тем, что высокая доза витамина A может иметь токсическое воздействие на плод и вызывать врожденные аномалии.

РЕТИНОЛ ИСТОНЧАЕТ КОЖУ – правда или миф?

Существует распространенный миф о том, что ретинол истончает кожу. Однако это не совсем верно. Если говорить о системных ретиноидах, которые принимаются внутрь для того, чтобы решить проблему с акне, то возможны побочные эффекты в виде сухости кожи, истончения ногтей и волос, но это необходимый этап лечения. Однако все наружные средства, в составе которых есть ретинол, не вызывают никаких проблем с кожей.

РЕТИНОЛ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ЛЕТОМ – правда или миф?

Светлана Губарева убеждена, что принимать ретинол на солнце можно при определенных условиях. Дело в том, что ретинол делает кожу более чувствительной к солнцу. Поэтому важно применять солнцезащитные средства с высоким SPF, чтобы защитить ее. Правда, если у вас есть возможность отменить на время отпуска прием препаратов, то эксперт рекомендует сделать именно так, чтобы избежать возможных рисков.





РЕТИНОЛ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 40 – правда или миф?

Эксперт уверена, что это самый настоящий миф. Независимо от возраста, ретинол может быть полезным ингредиентом в регулярном уходе за кожей. Многим молодым девочкам назначают ретинол из-за проблем с акне. А в качестве омоложения он уже может использоваться для более возрастных женщин. Доктор Губарева убеждена, что при применении косметики с ретинолом важно учитывать состояние кожи, а не возраст.