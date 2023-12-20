Модный оверсайз: как верно сочетать вещи, чтобы не выглядеть массивно

Стиль оверсайз – современный тренд, завоевавший особое место в сердцах многих женщин. И, похоже, свободная одежда не собирается сдавать своих позиций. С каждым годом наряды такого кроя становятся все популярнее и популярнее, и причина тому не только удобство. Редакция "Клео.ру" изучила модные тенденции и готова поделиться с любимыми читательницами рядом советов и правил, как верно сочетать оверсайз вещи, чтобы не выглядеть бесформенно большой. Берите на заметку!

Совет №1 – оверсайз и лишний вес

Бытует мнение, что обладательницам пышных форм категорически запрещено носить свободные вещи. Считается, что они усугубляют положение за счет чрезмерной громоздкости. Однако это далеко не верная информация. Женщины размером плюс-сайз спокойно могут приобретать стильную и, главное, современную одежду оверсайз. Многие стилисты советуют поиграть с образом, добавив аксессуары или объемный теплый шарф.

Совет №2 – как сочетать

Верный ответ – никак. Модные эксперты советуют не сочетать между собой сразу несколько таких элементов одежды. Чтобы не нарушать пропорции, стилисты рекомендуют не рисковать и сделать выбор в пользу одной оверсайз вещи. Пусть это будут объемный свитер и слегка зауженные джинсы.

Совет №3 – выбор цвета

Возможно, вы задавались вопросом, какие цвета лучше всего выбрать при подборе оверсайз одежды. Эксперты в этой области советуют рассмотреть вещи в пастельных тонах, например, оттенки белого, черного, серого или бежевого. С яркими оттенками следует быть осторожнее. Выбирая слишком красочный наряд, вы рискуете потеряться на ярком фоне.

Впрочем, если вы уверены в своем выборе, то стилисты ничего против таких экспериментов не имеют.

Совет №4 – материал

Рекомендуем вам "играть" не с яркими красками, а с материалом, из которого состоит одежда. Вполне допускается сочетать грубую ткань с мягкими материалами, а пушистую – с гладкими. Стилисты советуют не приобретать вещи с слишком уж вычурными и объемными деталями, так как они могут визуально "поглотить" вас. Этот совет особенно актуален для женщин невысокого роста.





Совет №5 – аксессуары и обувь

Чтобы не перегрузить образ, при выборе аксессуаров лучше ограничиться чем-то одним либо вообще обойтись без них. Подбирая обувь, отдавайте предпочтение моделям на высокой платформе или каблуке. Это визуально вытянет ваш силуэт и сделает образ более стильным.