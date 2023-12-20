Коуч Зверева высказалась о партнерстве в семейных отношениях

Счастливая семья – это большая работа. Эта тема всегда вызывает много споров и вопросов. В новом интервью коуч Нина Зверева поделилась своим секретом семейных отношений и воспитания детей.





Эксперт в семейных отношениях считает, что семья – это поиск партнера. Причем он отличается от поиска человека для любви, для работы или для творчества. "Семья – это не обязательно дети, хотя раньше я думала, что семья – это команда по выращиванию детей", – отметила Нина Зверева. Сейчас коуч уверена, что семья дает возможность партнерам делать друг друга лучше. Она называет это термином "поддерживающее партнерство".

Нина Зверева также добавила, что дети – большое испытание для родителей. И вопрос в том, насколько это важно для них. Бизнес-тренер отмечает, что задача родителей, не воспитать свою копию, а вырастить другого человека.





Нина Зверева поделилась, что секрет семейных отношений для нее заключается в одном правиле: "Дети с рождения взрослые, а родители – тоже люди".

Она считает, что супруги должны устраивать свою жизнь и поддерживать отношения между собой, а не растворяться в детях. Иначе, когда дети вырастут и начнут жить своей жизнью, родителям будет неинтересно друг с другом. В этом коуч видит причину большинства разводов в возрасте после 50 лет.