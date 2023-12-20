Эксперты дали советы по возврату товара, купленного в интернет-магазине

Декабрь всегда является одним из самых тяжелых и энергозатратных месяцев в течение года. В преддверии долгожданного праздника бывает сложно найти время, чтобы купить всем подарки. Многие выбирают приобрести товары дистанционно, в интернете. Однако мало кто знает, что делать в случае, если приобретенная вещь вам не подошла. Эксперты рассказали, как вернуть товар, купленный в онлайн-магазине.

Проверка легальности интернет-магазина перед покупкой является важным шагом, чтобы защитить себя от мошенничества и некачественных товаров. Это можно сделать по реквизитам продавца на портале Налоговой службы. Для этого вам потребуется: ИНН/ОГРН, название или имя.

Интернет-магазины принимают возвраты в течение семи дней с момента получения товара в руки без каких-либо причин. Поэтому важно соблюдать указанный срок для возврата товара. Если вы превысите установленный срок, магазин может отказать в возврате или предложить альтернативные варианты, такие как обмен или ремонт.

Шаги по возврату приобретенных товаров:

1. Если у вас возникли проблемы с товаром или вам нужно вернуть его, свяжитесь с продавцом или клиентской службой интернет-магазина. Объясните свою ситуацию.

2. Далее необходимо заполнить заявление на возврат. К данному документу следует положить копию паспорта и чек.

3. Для того, чтобы ваш товар приняли обратно, обязательно нужно сохранить упаковку, бирки и ярлыки. Товары ненадлежащего качества к возврату не принимают.

4. После отправки товара обратно вам может потребоваться ожидание, пока магазин обработает ваш возврат. В этот период магазин проведет проверку товара и выполнение условий возврата.

Если продавец не возвращает деньги после составления акта возврата и отказывается это сделать, то вы можете смело обращаться в суд. В заявлении укажите все подробности вашего возврата, включая дату покупки, описание товара, причину, дату составления акта возврата и сумму, которую вам должны вернуть. Приложите копии всех необходимых документов, таких как чек и сам акт. Кроме того, прикрепить доказательства, что продавец отказывается возвращать вам средства. Суд в случае удовлетворения вашего иска о возврате товара обязует продавца перечислить вам деньги.

Напоминаем: о том, как вернуть товар, рассказывается на сайте интернет-магазина.



