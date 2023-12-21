Косметолог Ольга Петрунина рассказала, как избежать преждевременного старения

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Четверг 14 марта

08:01Звезда "Дом-2" Тигран Салибеков рассекретил имя будущего ребенка 06:08Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы 04:50Благоприятные дни для операций в мае 2024 года 03:09Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета 00:02Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем 22:10Папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей 21:26Бывший муж уехавшей из России Пугачевой раскрыл доходы певицы во времена СССР 17:09Жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме 17:04Загорелый экс-участник "Дома-2" Солнцев показал свою гладкую Пифочку 16:27Хирург Газимагомедова рассказала, к каким операциям могла прибегнуть певица Нюша 16:18"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой 15:30Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой 15:19Родившая в 19 лет актриса Ильюхина из "Ворониных" нарядила чадо на праздник 15:02Героиня шоу "4 свадьбы" сочла поведение других участниц "сплошным лицемерием" 14:27Дарья Пынзарь из "Дома-2" прилюдно ласкает мужа на пляже: фото 13:05Певица Алина Гросу вышла замуж во второй раз и показала фото со свадьбы 12:59Сотрудник Кузьминского кладбища сообщил о минувшем визите Пугачевой 12:31Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце 11:43Жена Евгения Петросяна удивила новостью о пополнении в семье 10:17Актер из "Бумажного дома" Морте перевоплотился в священника для нового проекта 09:56Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью 08:19Почему вы сомневаетесь в своих силах и обесцениваете успехи: разбираемся с синдромом самозванца 06:02Установки, которые мешают вам развиваться как личностно, так и профессионально 03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным 05:09Отношения на расстоянии: здоровая ли это история? 02:04Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу 00:14Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с Оделлом Бекхэм-младшим 21:58Киркоров спел новую самоироничную песню о своем участии на вечеринке Ивлеевой 19:24Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью 19:20Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за фотошоп на семейном снимке 18:58Обнародованы победители антинаграды "Золотая малина"
1370
800
true

Косметолог Ольга Петрунина рассказала, как избежать преждевременного старения

Косметолог Ольга Петрунина рассказала, как избежать преждевременного старения

Делимся простыми правилами, как бороться со старением кожи и сохранить молодость.

Замедление процесса старения является важной задачей для многих людей, особенно в наше время, когда стремительный образ жизни, плохое питание, вредные привычки и окружающая среда оказывают негативное влияние на наше здоровье и внешность. Издание Woman.ru обратилось к этому вопросу к косметологу Ольге Петруниной, чтобы узнать, как бороться со старением кожи. 

Чтобы отложить появление признаков старения, существуют несколько простых правил. Вот несколько из них: 

1. Уход за кожей лица: выбирайте подходящую косметику и консультируйтесь с косметологом для эффективного ухода. Увлажняйте кожу и защищайте ее от негативных воздействий. 

Фото: Pixabay.com

2. Забота о шее, стопе и осанке: следите за положением шеи и спины, делайте специальные упражнения. Массаж этих частей тела также поможет разгрузить и расслабить ваши мышцы. 

Фото: Pixabay.com

3. Массаж лица: регулярный массаж лица способен сгладить морщинки, подтянуть кожу и улучшить кровообращение. Эта процедура помогает не только коже, но и позволяет избавиться от стресса. 

Фото: Pixabay.com

4. Здоровый образ жизни: уделите внимание правильному питанию, хорошему сну, употреблению достаточного количества воды и занятиям спортом. Как бороться со старением кожи: ограничьте употребление сахара, чтобы сохранить ее упругость и эластичность. 

Фото: Pixabay.com

5. Обратитесь к специалисту: если вам нужны индивидуальные рекомендации по уходу, обратитесь к косметологу для получения профессиональной помощи.

Фото: Pixabay.com

Старение – это естественный процесс, однако мы можем предпринять шаги для его замедления. Правильное питание, регулярная физическая активность и нормализация сна играют ключевую роль в сохранении молодости и красоты. Редакция "Клео.ру" дает главный совет о том, как бороться со старением кожи: помните, что здоровье – это богатство, поэтому стоит уделить ему большое внимание и вложить усилия в поддержание его в оптимальном состоянии. 

21 декабря 2023, 19:29
Фото: Pixabay.com
Владимир Глазов
Woman.ru✓ Надежный источник

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы

Евдокия Свистунья 14 марта: народные приметы и традиции в четвертый день Масленицы
На Руси этот праздник также называли Авдотьей Весновкой. Славяне следили за погодой и радовались весеннему солнышку.

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета

Ученые доказали эффективность оливы в лечении диабета
На основе экстракта листьев оливы могут начать производить БАДы, которые помогут бороться с сахарным диабетом второго типа.

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем

Эксперт Казанцева объясняет: как совмещать семью и работу, соблюдая баланс во всем
В последнее время вопрос о поиске work-life balance становится все актуальнее. Тренд на достигаторство и "успешный успех" этому способствует.

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой

"Возвращает с того света": Екатерина Стриженова восхищена святой Еленой Малышевой
Известная телеведущая оставила трогательное послание. Чудеса да и только!

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться после скандала с чемпионкой Валиевой
Тренер назвала слова коллеги в недавнем выпуске программы "Жизнь и судьба" ложными обвинениями.

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью
Юбилейный концерт композитора пройдет в родном для нее Волгограде.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех