Бесплатно и впечатляет: как женщине поздравить мужчину с днем рождения

Подарок для любимого человека – это не только его стоимость в денежном эквиваленте, но и вложенные эмоции, чувства и фантазия. Совершенно не обязательно тратиться на день рождения мужчины, чтобы доставить ему радость. Можно придумать что-то оригинальное и полезное. Что, например?

1. Танец

Ко дню рождения любимого человека вы можете выучить танец. Если у вас есть эффектный костюм – прекрасно. Если нет, то красивого платья и каблуков будет вполне достаточно. В интернете масса роликов по самообучению. Не обязательно искать сложный хореографический номер. Гораздо важнее проявить чувства и эмоции во время исполнения.





2. Песня



Если у вас есть вокальный талант, обязательно воспользуйтесь этим для того, чтобы поздравить мужчину с днем рождения. Сильный пол, хотя и скрывает часто свои эмоции, однако к чувственным переживаниям относится также трепетно, как и женщины. Выучить любимую песню и исполнить ее под минус (фонограмму без вокального сопровождения, – Прим. ред.) вполне реально. Хорошо, если это будет любимый трек именинника.





3. Стихотворение

Как говорил герой фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975) Ипполит: "В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам". То же самое можно сказать и в обратном направлении. Почему женщины перестали проявлять романтические чувства к мужчинам? Ведь что может быть приятнее, чем чарующий голос красотки, который исполняет нежные стихи о любви?





4. Рукоделие

Практичный мужчина оценит подарок на день рождения, который принесет ему пользу. Если вы талантливая мастерица, то, как говорится, думать нечего. Сделайте своими руками то, что будет красиво и полезно в быту для любимого человека. Еще один плюс: когда мужчина будет смотреть на этот предмет, он будет вспоминать вас.





5. Коллаж из совместных фотографий

Для натур сентиментальных и романтических подойдет такой подарок как коллаж из фото. Это может быть распечатанные фото или видеоролик – что для вас более приемлемо. Такой подарок принесет массу впечатлений вашему мужчине и будет ему напоминать о том, как вы счастливы вместе.





6. Массаж



Почему бы не устроить сеанс салонного массажа для любимого человека в день его рождения? Для этого нужно только создать антураж: полотенца, масла, приглушенный свет и какой-нибудь экзотический наряд (кусок ткани можно превратить, например, в индийское сари). Это будет необычно и приятно. Такой подарок ваш мужчина точно запомнит надолго.



