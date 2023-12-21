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Готовим медовый торт с ягодами дома: пошаговый рецепт

Готовим медовый торт с ягодами дома: пошаговый рецепт

"Клео.ру" делится домашним рецептом вкуснейшего медового торта с ягодной начинкой.

Медовый торт – изысканное лакомство, которое легко приготовить прямо у себя дома. В этом пошаговом рецепте мы расскажем вам, как создать восхитительный десерт, который станет настоящим украшением праздничного стола.  

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

  • Мука – 400 грамм;
  • Сахар – 200 грамм;
  • Мед – 200 грамм;
  • Масло сливочное – 200 грамм;
  • Яйца – 4 штуки;
  • Разрыхлитель для теста – 1 чайная ложка;
  • Ассорти свежих ягод – 300 грамм (можно использовать клубнику, малину или смородину);
  • Щепотка соли; 
  • Сливки для взбивания, необходимый объем – 500 мл.
  • Сахарная пудра – 200 грамм. 

Фото: YouTube / @YuliyaSmall

ШАГ №1 – ТЕСТО

Возьмите следующие ингредиенты: масло сливочное, мед,  сахар, яйца, муку, разрыхлитель и немного соли для вкуса. Соедините в большой емкости сливочное масло, мед и сахар. В отдельной посуде взбейте яйца и аккуратно влейте их в медовую основу, не переставая работать венчиком. Потом добавьте в состав муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты образовали однородную массу.  

Фото: YouTube / @YuliyaSmall

ШАГ №2 – БИСКВИТ

Для начала нужно подготовить форму, смазав ее маслом и выложив на ее дно бумагу для выпечки. Затем аккуратно выложите тесто, равномерно распределяя его по форме. Далее отправьте форму в духовку, разогретую до отметки в 180 градусов Цельсия. Торт должен печься около 45-50 минут, пока не приобретет золотистый цвет и не будет полностью испечен. Чтобы удостовериться в его готовности, проткните бисквит шпажкой – если она останется сухой, бисквит можно доставать. 

Фото: YouTube / @tanja.kulinarim

ШАГ №3 – СОЗДАНИЕ КРЕМА

Теперь пришло время приготовить ягодный крем, который будет идеальным дополнением к бисквиту. Для этого вам понадобится свежая ягодная смесь – клубника, малина или смородина, сахарная пудра, сливки и пара пакетиков сахарной пудры.

Приготовьте ягодное пюре, используя блендер. В другой посуде добейтесь густоты сливок, взбив их с добавлением сахарной пудры. Соедините все ингредиенты. Затем перелейте всю массу в сотейник и поставьте пюре на плиту. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая. Готовить необходимо до загустения массы. 

Фото: YouTube / @NatashaParkhomenko

ШАГ 4 – УКРАШЕНИЕ И СБОРКА ДЕСЕРТА

После охлаждения десерта, разрежьте его на две равные части вдоль, обильно смажьте нижнюю часть приготовленным ягодным кремом. Затем осторожно покройте вторым слоем. Используйте оставшуюся смесь для покрытия верхней части и стенок изделия, выравнивая поверхность широким ножом. Украсьте десерт свежими ягодами и сахарной пудрой, создавая эстетичный вид.

Фото: YouTube / @Liokaa

Поздравляем, ваше кулинарное произведение – медовый торт с ягодами готово к дегустации! Этот десерт обещает стать кульминацией вечера и доставить истинное удовольствие как вам, так и вашим гостям. Наслаждайтесь этим рецептом, редакция "Клео.ру" желает вам приятных гастрономических ощущений!

21 декабря 2023, 22:00
Фото: YouTube / @galina_kuhnya
Владимир Глазов
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