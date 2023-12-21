Через тернии к свободе: как спастись из ловушки перфекционизма

Человек, который гордо заявляет, что он перфекционист, на самом деле может не подозревать о наличии большого количества проблем, которые создает это условно "хорошее" качество характера. Конечно, для работодателя человек, который стремится сделать все идеально – прекрасная кандидатура. Ведь такой сотрудник всегда выполнит задание на ура. Но делает ли счастливым это качество характера его носителя?

К сожалению, стремление к идеалу зачастую взращивает у личности очень высокие требования к самому себе. У такого человека настолько раздут внутренний критик, что он просто лишает себя возможности ошибаться, ищет изъяны во всем и везде и не может кого-то похвалить.

Из-за постоянного чувства контроля перфекционист не может отпустить ситуацию, его нервная система часто находится в состоянии перевозбуждения. В итоге, человек часто, что называется, закипает, и испытывает гнев.

Как заявляют психологи, перфекционизм берет свои истоки из детства. Родители в стремлении воспитать успешного ребенка, загоняют его в русло высокой требовательности. По этой причине формируется модель перфекционизма. Например, ребенка могут каким-то образом наказывать за низкую оценку в школе. Неокрепшая психика запоминает установку: если я не идеален, то всем плохо, значит, я плохой. Формируется связка, что нужно быть идеальным и завоевывать любовь.





Такая модель поведения не позволяет человеку видеть все многообразие красок в окружающем мире. Он видит только черное и белое. Стремлением к совершенству он кормит свою гордыню и постоянно сравнивает себя с другими.



Как вырваться из ловушки перфекционизма? Что может в этом помочь?

Для начала нужно научиться видеть в других людях достоинства и понять для себя, что идеала нет. Нет только хорошего и только плохого. Каждый человек индивидуален по-своему. Нужно только отыскать его прекрасные стороны.

Научитесь прощать недостатки другим и себе. Признавать недостатки – значит быть взрослым. Некоторые делают на своих недостатках бизнес и миллионы. В том числе и на внешних.





Научитесь хвалить себя за ошибки и относиться к ним как к опыту. Ведь нельзя взять и вычеркнуть из своей жизни что-то. Нужно принять все и осознать, что ошибки – тоже часть пути.

Принятие мира во всем его многообразии также помогает справиться перфекционисту с погоней за недостижимыми идеалами. Если допустить мысль, что каждый имеет право быть таким, каким он хочет быть, требования к себе тоже снизятся. Это поможет стать спокойнее и увереннее себе и отпустить хватку.