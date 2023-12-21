Трудные подростки: как помочь ребенку в переходном возрасте

Быть мамой тинейджера – дело ответственное, вряд ли кто-то другой сможет лучше поддержать ребенка и эффективнее помочь ему на этапе становления личности. Зачастую трудные подростки просто хотят внимания.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит – поэтому держите себя в руках. Стремитесь оперативно реагировать на состояние отпрысков, но не навязывайте им свое общество и долгие разговоры "по душам".





Во-первых, следует понимать, почему период полового созревания становится испытанием для ребенка. Происходят изменения не только гормонального фона, но и восприятия своего "я" – в обществе и мире. Прежде чем стать взрослой индивидуальностью, подросток должен оторваться от родительской модели поведения и обрести собственную, которая для него комфортна.





Совет от "Клео.ру": не пугайтесь изменений во внешности ребенка и старайтесь относиться к ним лояльно. Яркие волосы, экстравагантный стиль одежды – это не навсегда. Эксперименты с внешним видом трудные подростки проводят не ради шутки: у них возникает чувство недоверия к своему телу, которое становится другим.

Вне зависимости от того, что вытворяет чадо в процессе взросления, не забывайте его хвалить. Конечно, срыв школьного урока или драка — это не повод рассыпаться в комплиментах. Научитесь подмечать положительные стороны, добрые поступки и мудрые мысли подростка, проявляя искреннее восхищение в его присутствии. Покажите, что любите его, несмотря на то, что проруха-судьба диктует свои условия.





Не пугайте ребенка запретами и острой критикой, позвольте ему пройти свой путь взросления так, как этого хочется ему. Тинейджер как губка впитывает реакцию людей в отношении себя, поэтому конфликтные разговоры лучше свести на нет, да и вообще рекомендовано проявлять терпение. Негативный опыт – это тоже опыт, а трудные подростки в конечном итоге нередко вырастают талантливыми людьми и яркими личностями.

