День зимнего солнцестояния: что нужно сделать женщине сегодня

День зимнего солнцестояния – это астрономическое явление, когда Солнце достигает самой низкой точки на небесной сфере в течение года. На северном полушарии наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в году. "Клео.ру" делится полезными фишками о том, что сегодня нужно обязательно сделать женщине.





СЛУШАЙТЕ МАНТРЫ

Слушание мантр может быть расслабляющим и медитативным опытом, который помогает вам настроиться на позитивные вибрации и гармонию. Вам следует слушать мантры, которые вам нравятся, и слушать их в течение этого дня, чтобы создать спокойную и медитативную атмосферу.

РАЗВИВАЙТЕ СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ПРИРОДНЫЙ МАГНЕТИЗМ

Данный процесс является самоисследованием и позволяет укрепить свою сексуальную энергию и привлекательность. Вы можете посвятить время размышлениям о своей сексуальности, изучению техник или практик, которые помогут вам раскрыть и улучшить ваш потенциал и женскую натуру.

РЕЛАКСИРУЙТЕ И ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ

Принимайте теплую ванну, делайте маски для лица, слушайте музыку, медитируйте или занимайтесь йогой. Создайте уютную атмосферу и наслаждайтесь спокойствием.





САМОРАЗВИВАЙТЕСЬ

Воспользуйтесь днем зимнего солнцестояния, чтобы посвятить время саморазвитию. Прочитайте книгу, посмотрите вебинар или займитесь хобби, которое вам интересно. Сегодня отличное время для профессионального роста и духовного обогащения.