Где найти любовь к Новому году — обзор для женщин

В конце декабря есть обычай подводить итоги и размышлять о делах сердечных. Если ты до сих пор одна, давай лучше смотреть по сторонам. Команда "Клео.ру" знает, где водятся прекрасные принцы, и рассказывает, где найти любовь к Новому году.

Ледовый каток – это классическое место для романтических свиданий зимой, а также для судьбоносных встреч. Здесь можно вспомнить детство и веселиться, разглядывая новогодние огоньки. Попроси самого главного красавца на арене затянуть шнурки на твоих коньках или просто возьми его за руку, ведь лед такой скользкий.

Горнолыжный курорт – рай на земле для тех, кто любит скорость, снег и активный отдых. Любитель лыжного спорта или сноубордист, который открыт к знакомству, наверняка приехал в мужской компании друзей. Тебе остается всего лишь украсть его сердце и хорошенько согреть.



Торговый центр под Новый год притягивает массу людей, которые покупают подарки родным и близким. В бутик женского белья чаще идут женатики, поэтому найти любовь там непросто. Бегом в супермаркет – мы видели свободных принцев в отделе с полуфабрикатами.



В конечном итоге наведайся в аэропорт. Встретишь Женю Лукашина из "Иронии судьбы..." – махни рукой и не вздумай задерживаться. Тебе в бизнес-зал за принцем, который ни с кем не сравнится.







Меньше думай, где найти любовь к Новому году, и больше делай. Не засиживайся дома за чашкой чая, ведь мужчина мечты давно где-то ждет именно тебя.