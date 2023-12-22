Доктор Юн объяснил, почему не стоит спать без одежды

Если вы предпочитаете не надевать пижаму во время сна, то вам стоит узнать кое о каких нюансах. Американский доктор Энтони Юн – звезда социальных сетей. Недавно специалист опубликовал ролик, в котором рассказал о не самых приятных последствиях, с которыми может столкнуться человек, предпочитающий спать без одежды. Врач объяснил всем любителям подобной привычки, почему не стоит так делать .

По словам доктора, люди в среднем выпускают газы от 15 до 25 раз в сутки, в том числе и ночью. Различные исследования показали, что вместе с этим из прямой кишки человека выходят едва заметные глазу частицы фекалий. Согласитесь, звучит весьма негигиенично. Именно поэтому доктор советует всем надевать во время сна белье или удобную пижаму. Так вы защитите и себя, и вашего партнера от неприятных последствий.

Доктор Юн также посоветовал своим подписчикам регулярно менять постельное белье.

Если слова врача кажутся вам чем-то смешным, то есть еще несколько доказательств того, что спать лучше всего хоть в какой-то одежде. Согласно проведенным исследованиям, для качественного сна человеку не стоит как перегреваться, так и переохлаждаться. Засыпая с открытым окном, вы рискуете простудиться.







Помимо прочего, лучше всего отдавать предпочтение пижамам и белью из хлопка. Эта ткань лучше всего пропускает воздух и не раздражает кожу. Правда, есть нюансы. Если вы сильно потеете, то лучше не выбирать хлопок, так как он не очень хорошо отводит влагу. Ко всему прочему, такая ткань плохо греет и не подходит для тех, кто живет в прохладном климате. В таком случае лучше надевать что-то из шелка.