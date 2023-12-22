54-летняя блондинка решилась на 30 свиданий с разными мужчинами: вот результат

Эмоции после расставания с мужем – это нормальное явление, позволяющее принять ситуацию как есть. Нужно дать себе время, чтобы воспрянуть духом и начать улыбаться. Хороший пример: получив развод, 54-летняя блондинка из США решила ходить на свидания, постоянно меняя партнеров





Отважная Мишель Эрнандес загорелась желанием переосмыслить жизнь, когда осталась одна. Она создала индивидуальный план действий, суть которого в посещении 30 свиданий с 30 разными мужчинами.

Задумка удалась, ведь блондинка уже на финальной стадии – позади у нее 27 романтических встреч. Каждое рандеву было по-своему особенным. В частности, захватывающая поездка в Лас-Вегас по бездорожью. Были и менее экстремальные свидания в виде катания на лодках и прохождения квестов с мужчинами.

"Мой проект знакомств был для меня способом завести новые дружеские отношения с мужчинами и выйти из зоны комфорта. Так и вышло", – поделилась впечатлениями Мишель Эрнандес.

Со многими мужчинами американка заводила связи через приложения для знакомств. Свидания помогли 54-летней блондинке Мишель Эрнандес пережить тяжелое расставание и почувствовать себя счастливой без отношений.

