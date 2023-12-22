Новогодние рецепты красоты: готовим косметику своими руками

Специалисты из области косметологии уверяют, что ухаживать за кожей можно и в домашних условиях. Поэтому если перед праздниками вы не располагаете лишними деньгами, то редакция "Клео.ру" подготовила для любимых читательниц рецепты красоты. В нашей статье вы узнаете, как своими руками можно из простых ингредиентов сделать косметику для ухода за кожей лица и тела.

Для лица:

На Новый год планируете выглядеть свежей и отдохнувшей? Думаем, что многие ответили да. Рекомендуем вам 2-3 раза в неделю делать эту витаминную маску, которая подходит для любого типа кожи.

Вам понадобится:

1-2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока

1 столовая ложка меда

Половина спелого банана

Приготовление:

Слегка разогрейте мед на водяной бане. Далее добавьте к нему пюре из банана и сок апельсина. Хорошенько перемешайте получившуюся массу. Готовую маску нанесите на лицо на 15 минут, после чего смойте. Закрепить эффект поможет увлажняющий крем.





Для тела:

Если на праздновании Нового года вы собираетесь блистать в открытом наряде, то советуем обратить внимание на состояние кожи тела. Рекомендуем перед торжеством принять увлажняющую ванну .

Вам понадобится:

0,5 картофельного крахмала

2 литра теплой воды

Приготовление:

В отдельной емкости смешайте крахмал и воду и перемещайте все до полного растворения. Далее необходимо вылить получившуюся массу в заранее наполненную ванну. После дело за расслаблением – полежите так 15 минут. Данная процедура отбелит вашу кожу и сделает ее более мягкой.

Улучшить состояние кожи тела также поможет приготовленный в домашних условиях скраб. Рецепт прост!

Вам понадобится:

Соль

Жирные сливки

Приготовление:

Необходимо залить соль жирными сливками и тщательно все перемешать до состояния густоты. Массажными и круговыми движениями нанесите получившийся скраб на кожу тела. Особое внимание стоит уделить локтям, ступням и коленкам. После процедуры скарб нужно тщательно смыть и нанести на кожу тела увлажняющий лосьон или крем.

Полезный лайфхак: в крем для тела можно добавить сок калины, который благодаря своим растительным экстрактам способен не только предотвратить появление растяжек, но и помочь их разгладить.