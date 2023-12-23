Психолог Бартон раскрыл ошибку большинства российских семей

Популярный коуч убежден: если мужчина заставляет свою избранницу работать, он подписывает себе приговор. По словам специалиста, женщина может увидеть в офисе более успешных мужчин и задуматься о новых отношениях. Это стало одной из тем для обсуждения на шоу “50 вопросов”, в котором принял участие Марк Бартон.





Психолог отмечает, что есть разница между женщиной, которая должна работать, и той, которая занимается любимым делом. Если она делает то, что ей нравится, то у нее есть возможность корректировать свое расписание во благо семьи. А если женщина каждое утро должна просыпаться на работу, чтобы не опоздать, все становится сложнее, считает Марк Бартон.

По мнению коуча, если оба партнера должны работать, то чаще всего мужчина становится стрессовым фактором для женщины. При таком раскладе она обычно просыпается раньше, чтобы собраться на работу и сделать завтрак. А после трудового дня женщина должна приготовить ужин и выполнить другие бытовые задачи. Зачастую супруг в это время лишь отдыхает – и это ошибка. Марк Бартон раскрыл, что так живет большая часть российских семей.

“Отношения – это не состояние когда нужно кому-то доказывать что-то. Отношения – это про уважение к своему выбору”, – отмечает психолог.

Марк Бартон уверен, что для гармоничных взаимоотношений муж должен понимать свою половинку и помогать ей по быту, если работают они наравне. И тогда у женщины останется энергия на отношения со своим любимым мужчиной.