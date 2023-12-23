Экстрасенс Андрей Харрис рассказал, что категорически нельзя делать перед Новым годом

С приближением долгожданного праздника многие стараются завершить накопившиеся дела и оставить плохие моменты в прошлом. Однако есть некоторые вещи, которые лучше не делать в уходящем году. Экстрасенс Андрей Харрис рассказал о таких моментах.





Так, эксперт убежден, что категорически нельзя перед Новым годом ругаться с кем-либо. Особенно важно не ругать детей. Согласно давней примете, в праздничную ночь ваше чадо становится ангелом для всей своей семьи.

Чтобы предостеречь себя от скандалов в будущем году важно в предновогодние дни не ругаться с близкими. А любое слово, сказанное в новогоднюю ночь, обретает особую силу и энергию.

"Внезапно можно кого-то сглазить или навести проклятие", – поделился экстрасенс.

Кроме того, не торопитесь выбрасывать старые вещи, лучше заняться этим после Нового года. Согласно одному из поверий, ваши личные вещи в эту особую ночь будут находиться рядом с другими, а значит есть риск, что они пропитаются чужой энергией и следующий год может быть испорчен.

Встречать год Зеленого Деревянного Дракона следует только в чистой одежде. Если отмечать Новый год в грязных или старых вещах, то высока вероятность привлечь к себе бедность и неблагосклонность хозяина этого год.

Если вы хотите провести этот год в достатке, то вам следует не ограничивать себя в тратах на продукты, которые вы искренне хотите видеть на своем столе. А в кармане запаситесь небольшой суммой. Считается, что тогда Дракон умножит ваши средства во много раз в Новом году.

