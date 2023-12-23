Какими чертами характера будут обладать дети, рожденные в год Дракона

Сила и энергия

Дети, рожденные в год Дракона, обычно обладают сильным характером и энергией. Они могут быть очень активными и иметь высокий уровень физической активности. Это дети, которые не боятся вызовов и стремятся к достижению своих целей.

Уверенность

Дети, рожденные в год Дракона, часто обладают высокой степенью уверенности в себе. Они могут быть самоуверенными и уметь выступать перед другими людьми. Это дети, которые верят в свои способности и готовы брать на себя лидерскую роль.

Творчество и фантазия

Дети, рожденные в год Дракона, обычно обладают ярким воображением и творческим мышлением. Они могут быть талантливыми в искусстве, музыке или других творческих областях.В жизни они склонны придумывать увлекательные игры и искать нестандартные решения задач.



Целеустремленность

Рожденные под знаком Дракона люди часто более остальных настойчивы в своих стремлениях. Они могут быть очень решительными в достижении своих целей и не останавливаются перед трудностями.



Чувство справедливости

Обостренное чувство справедливости также не чуждо людям, рожденным в год Дракона. Уже в раннем возрасте дети проявляют чуткость к неравенству и несправедливости и стремиться к тому, чтобы уязвимые люди не были дискриминированы.