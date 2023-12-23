Косметолог Барабанова рассказала, как россиянам сохранить молодость

Так уж заведено, что все мы стареем совершенно неодинаково. Отличия в этом процессе есть у людей разнообразных народов и наций. Подробностями этого явления поделилась врач Ирина Барабанова. В беседе с журналистами издания "Газета.Ru" косметолог объяснила, какие типы старения присущи россиянам, а также поделилась советами, как сохранить молодость.

Специалист поведала, что у жителей нашей страны наблюдается деформационно-отечный вид старения . Под этим специалист подразумевает обвисание век, скул и зон нижней части челюсти. Становятся заметными носогубные складки, а морщины, которые часто называют "морщинами грусти", эмигрируют от уголков рта и до подбородка. Помимо прочего, Ирина Барабанова отмечает, что вместе со старением под кожей вырабатывается больше жира и мягких тканей.

Все перечисленное выше делает лицо чрезмерно уставшим, что особенно заметно с наступлением вечера. В беседе с представителями прессы косметолог объяснила, что старение влечет за собой чрезмерную отечность и уменьшение эластичности кожи и подкожной клетчатки. Лицо постепенно теряет четкий овал и появляются мимические и кисетные морщины.

Однако паниковать специалист не рекомендует. В сегодняшней косметологии есть большое количество методов, которые могут оказать помощь и избавить вас от проблем. Косметолог Барабанова отмечает процедуру воздействия сфокусированным ультразвуком и радиоволной. Обычно она проводится с интервалом раз в год и позволяет избавить пациента от отечности и потери упругости кожи лица.

Эксперт подчеркнула, что к данной процедуре дополнительно стоит добавить препараты, которые обладают коллагеностимулирующим свойством. Помимо прочего, стоит обратить внимание на инъекции нейропротеина (ботулотоксина).

Говоря про улучшение качества кожи, косметолог Барабанова рекомендует проводить процедуры биоревитализации и биорепарации. Изменить внешний вид помогут и световые (аппаратные) методики.