Не стало народного артиста СССР Мурада Кажлаева

Появилась информация о потере яркой творческой личности, маститого профессионала и глубоко уважаемого человека. Народный артист СССР Мурад Кажлаев умер в 92 года. Это потрясение для дагестанского народа и всей России. Мужчина был выдающимся деятелем искусств и одним из авторов гимна Дагестана.

Будущий композитор родился в Азербайджане, там же стал студентом консерватории. Уже в студенческие годы он стал членом Союза композиторов СССР. По сей день творчество покойного – предмет гордости для всех дагестанцев. Мурад Кажлаев основал детскую школу музыки и музей, посвященный национальной музыкальной культуре.

Кажлаев был одним из основоположников школы композиторской музыки в Дагестане. Он много работал с поэтом Расулом Гамзатовым, результатом их сотрудничества стал гимн Дагестана и балет “Горянка”. Народный артист СССР Кажлаев также сочинил немало произведений для фильмов и мюзиклов. Например, его музыку можно услышать в фильмах "Тучи покидают небо" и "Исполнение желаний".

Уже известно, что народный артист СССР Мурад Кажлаев будет похоронен в Махачкале рядом со своей супругой. Светлая память!