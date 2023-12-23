Прямая дорога в загс: как склонить к свадьбе "одинокого волка"

Большинство девушек мечтают о семейном счастье. Заранее представляют, как любимый человек сделает предложение и какой будет свадьба. Но мечты зачастую ударяются о нежелание мужчины связывать себя брачными узами. Такой "одинокий волк" может быть идеальным мужчиной, но в загс совсем не торопится. И как же выйти замуж за холостяка?





Хорошая новость – даже заядлый холостяк может решить жениться, если его правильно подвести к этому решению.



Прежде чем планировать свадьбу с "одиноким волком", подумайте, а стоит ли игра свеч. Вам понадобится много сил и терпения, поэтому за дело надо браться, только если вы уверены, что он – тот самый. Важно быть осторожной и не давить на мужчину. Постоянные разговоры о браке, семье и детях только спугнут вашего избранника. Лучше вообще не обсуждать совместное будущее. Если вы будете всегда на виду, мужчина скорее всего расслабится и поймет, что вы никуда не денетесь. Немного загадочности не помешает. Можно не ставить вашего возлюбленного в известность обо всех планах и делах и не писать ему какое-то время. Это разогреет его интерес, и он начнет ценить общение с вами больше. Уважайте интересы своего мужчины. Если у него есть традиция играть в футбол с друзьями в среду вечером или ездить на рыбалку по выходным, не препятствуйте этому. У каждого должно быть время для удовольствия. В это время вы можете сходить на маникюр или заняться любимыми хобби. Больше разговаривайте. В обычных бытовых беседах можно многое узнать о том, почему мужчина так избегает семейных уз. Возможно он хочет сначала достаточно зарабатывать или планирует жениться только в определенном возрасте. Не нужно спрашивать его о женитьбе в лоб. С помощью наводящих вопросов можно вывести избранника на искренний разговор.









Кстати, в шоу-бизнесе есть достаточно завидных холостяков, которые не спешат идти в загс. Например, Родион Газманов, Борис Корчевников, Егор Крид, Даня Милохин. Многие девушки мечтают стать их избранницами. Кто знает, может, кто-то из наших читательниц скоро пойдет с ними под венец?

Даже "одинокий волк" может стать домашним и семейным, если к нему найти правильный подход. Используйте наши советы, и вы сможете выйти замуж за холостяка в будущем году.



