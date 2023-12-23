Пышная прическа без проблем: полезные и быстрые лайфхаки по сушке волос

Если вы хоть раз посещали профессиональный салон красоты, то, возможно, обращали внимание, с каким трепетом мастера относятся к сушке волос. Именно благодаря приложенным усилиям ваша прическа и остается прекрасной и ухоженной еще какое-то время после. Однако рано или поздно эффект, увы, сходит на нет. Чтобы такого не происходило, редакция "Клео.ру" подготовила для любимых читательниц полезные и быстрые лайфхаки по сушке волос.

Лайфхак №1 – подберите хорошее полотенце и правильно отожмите волосы

Рекомендуем вам отказаться от обычного полотенца и сделать выбор в пользу изделия из микрофибры. Оно отлично впитает излишнюю влагу. Также настоятельно советуем не тереть волосы ни при каких обстоятельствах. Это действие нанесет вред вашей кутикуле и сделает локоны чрезмерно ломкими и тусклыми. Следует аккуратно прижать полотенце к мокрым волосам, чтобы оно впитало влагу.

Лайфхак №2 – используйте термозащиту

После того как вы слегка подсушили волосы полотенцем из микрофибры, следует нанести на них термозащиту. Можно использовать различные спреи, пенки или лосьоны. Это необходимо для того, чтобы минимизировать риск повреждения и не пересушить локоны. Ко всему прочему, термозащита способна зафиксировать влагу внутри самого волоса.





Лайфхак №3 – берем фен и включаем нужный режим

Разумеется, сушка волос горячим воздухом – это, прежде всего, быстро. Однако есть несколько неприятных нюансов. Во-первых, выбирая этот режим, вы рискуете попросту пересушить волосы. Во-вторых, горячий воздух испаряет совершенно всю влагу, в том числе и необходимую. Именно поэтому рекомендуем запастись терпением и все-таки выбрать умеренный или даже прохладный режим фена.

Лайфхак №4 – используем насадку на фен

В комплекте практически к каждому фену идут несколько насадок. Однако многие предпочитают игнорировать их наличие, что очень даже зря. С помощью узкой насадки можно направить поток воздуха в нужном направлении и сделать потрясающую укладку.

Кстати, чтобы локоны были блестящие, а "пушистость" отсутствовала, лучше всего сушить волосы по направлению их роста – от корней и до кончиков.

Лайфхак №5 – оставляем волосы слегка недосушенными

Если оставлять локоны слегка недосушенными, то это может спасти вас от перегрева и повреждения кутикулы. Лучше всего выключить фен тогда, когда вы поймете, что минут через пять волосы высохнут естественным путем. Перед завершением сушки включите прохладный режим и "пройдитесь" по шевелюре. Это закрепит результат и сделает ваши локоны гладкими и эластичными.

