Как не попасться на уловки телефонных мошенников

Ежедневно появляются новые способы мошенничества, и технологии этому очень способствуют. В лентах новостей часто можно увидеть сообщения о том, что телефонные мошенники обманули школьников или пожилых людей.

Существование телефонных мошенников уже никого не удивляет, но далеко не всегда удается распознать, что на том конце провода находятся жаждущие денег преступники, ведь они используют все более изощренные способы обмана . Если отвечает ребенок, ему сообщают, что близкий родственник попал в ДТП. Для стариков придумывают происшествия с детьми или внуками. Дальше мошенники просят собрать необходимые вещи в больницу и определенную сумму денег.





Часто преступники просят положить смартфон в холодильник. Это может звучать странно, но дети и пожилые люди на эмоциях делают это. Мошенникам это нужно для того, чтобы никто не мог дозвониться до жертвы и вразумить ее.



