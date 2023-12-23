Как не попасться на уловки телефонных мошенников

Стоит отметить, что чаще всего преступники используют для своих звонков временные номера. Они часто их меняют и отключают, поэтому нужно проявлять бдительность и быстро реагировать.
Пример
Как рассказал портал "Страсти", недавно в Москве телефонные мошенники обманули пенсионерку. Мошенники позвонили 86-летней женщине днем, когда та была дома. Причем звонки поступали каждые 20 минут в течение нескольких часов. Когда женщина взяла трубку, по рабочей схеме аферисты попросили собрать личные вещи для девушки в больницу и все деньги, какие есть. Затем приехал курьер и забрал вещи.
Но не все истории заканчиваются плохо. Иногда преступникам не удается выполнить задуманное. В ноябре девушка помогла спасти пенсионерку от телефонных мошенников. Она работала курьером, заподозрила, что передает заказ мошенникам, и обратилась в полицию.
Как не попасться на уловки мошенников
- Чтобы не стать жертвой аферистов, не теряйте бдительность. Если вам звонят и представляются официальным лицом, то уточните его должность и полное имя. Скорее всего после этого мошенник не захочет продолжать разговор.
- После звонка сразу же позвоните в банк или полицию, чтобы сообщить номер мошенников.
- Объясните детям и пожилым членам семьи, что нельзя верить всему, что говорят по телефону. Сделайте свой номер телефона экстренным в их смартфонах, чтобы они могли быстро связаться с вами в случае сомнительных звонков.
К сожалению, технологии – это не только возможности развития. Они помогают преступникам обманывать людей. Телефонные мошенники пользуются и доверчивостью детей и стариков, чтобы получать от них деньги. И чтобы ваши близкие не стали жертвами аферистов, важно не терять бдительность и проговаривать все правила безопасности.