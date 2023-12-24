Как повлияет високосный год на отношения: любовный гороскоп на 2024

Новый год – время, когда мы строим планы и загадываем заветные желания. И для многих людей одной из главных целей на будущий год является любовь.





Астрологи убеждены – 2024 будет непростым и может повлиять на романтические отношения. Но не все так печально, ведь перемены могут быть и к лучшему.

Новый високосный год будет противоречивым и эмоциональным. Любовь в парах может как прекратиться в один миг, так и укрепиться на долгие годы.

Что касается знаков зодиака, для каждого из них есть напутствие по поводу романтических отношений в 2024:

Для овнов год будет больше сосредоточен на карьере, чем на любви. Но и судьбоносная встреча не исключена.

Тельцам нужно научиться следовать за партнером и искренне разговаривать с ним. Это укрепит отношения и добавит в них новые эмоции.

Близнецам звезды сулят встречу со второй половинкой в летний период. А если отношения уже есть, то в июне начнется какой-то новый их этап.

Раки будут одарены звездами романтическими встречами, прогулками и нежностью в 2024. Даже уже устаканившиеся отношения станут более живыми и чувственными.

Для львов в романтическом плане будет удачным вторая половина года. Они накопят энергию и смогут вложить ее в искренние чувства к партнеру.

Для дев новый год будет полон размышлений об отношениях. Звезды советуют не зацикливаться на негативных моментах и больше замечать приятные.

Для весов конец весны станет судьбоносным. Их ждет что-то невероятное и романтическое. И это точно будет новый этап в отношениях.

Скорпионам звезды рекомендуют отвлечься от работы и посмотреть по сторонам. Возможно любовь совсем рядом.

Для стрельцов 2024 год будет стабильным и спокойным. И отношения не будут приносить потрясений, в них стрельцы будут чувствовать себя уверенно.

Козерогам важно проявлять смелость в 2024 году. Им нужно знакомиться с новыми людьми, пробовать себя в чем-то неожиданном. Именно это принесет встречу с тем самым человеком.

Водолеи уже с самого начала года заметят перемены в своей личной жизни. Для них 2024 станет годом колоссальных трансформаций.

Рыбам звезды не рекомендуют спешить в ЗАГС в будущем году. Куда лучше посвятить время налаживанию совместного быта с партнером.





Високосный год – не приговор для романтических чувств. Наоборот, 2024 год может стать счастливым и полным любви, если прислушаться к звездам.







