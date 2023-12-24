Готовим булочку синнабон дома: быстрый рецепт

Сегодня мы рады поделиться с вами секретом вкуснейших синнабонов, которые станут отличным завершением вашего дня. Если вы мечтаете об идеально сладком и ароматном десерте, который приготовить совсем несложно и быстро, то этот рецепт точно для вас!

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

450 граммов слоеного дрожжевого теста

100 граммов мягкого сливочного масла

2 чайные ложки корицы

100 граммов коричневого сахара

1 столовая ложка ванильного экстракта

100 граммов измельченных грецких орехов





Начнем с рецепта начинки. В миске смешайте сливочное масло, сахар, корицу и ванильный экстракт до получения однородной массы. Отложите на время.



Теперь возьмите тесто и разверните его на противне, слегка посыпанном мукой. С помощью кухонного кольца или чашки вырежьте круглые куски теста диаметром около 5 сантиметров.

На каждом круглом куске теста нанесите приготовленную начинку, равномерно распределив ее по всей площади. Затем аккуратно сверните каждый круг в форме рулета, надежно закрепив конец.





Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию. Пока духовка нагревается, выложите булочки на противне с небольшим расстоянием между ними, чтобы они имели возможность подняться во время выпечки.

Поставьте противень в духовку на 25-30 минут или до золотистого цвета булочек. В это время выпечка станет ароматной, с нежной и сладкой начинкой.

Достаньте готовые булочки из духовки и дайте им чуть-чуть остыть перед подачей. Посыпьте синнабоны измельченными грецкими орехами, чтобы добавить им текстуры и аромата.





Вкусные и ароматные синнабоны – это прекрасная идея для десерта, который подарит вам и вашим близким наслаждение. Готовьте их по нашему рецепту сегодня и порадуйте своих любимых этим неповторимым лакомством!

