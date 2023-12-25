Новогодний декупаж бутылок: как украсить шампанское своими руками

Женщины по натуре существа рукодельные. Умение мастерить красивые вещи у нас в крови. Чтобы поставить эксклюзивное украшение на новогодний стол и почувствовать себя волшебницей, достаточно освоить простую технику декорирования. Декупаж бутылок – это здорово.





Что нужно для работы:

– припасенная на Новый год-2024 бутылка шампанского;

– однотонные и блестящие акриловые краски;

– трехслойная бумажная салфетка с новогодним рисунком;

– клей-лак для декупажа с блестками;

– фольга;

– фигурный дырокол с насадкой в виде снежинки;

– плоская кисточка из поролона;

– синтетическая кисточка среднего размера.





Осваиваем декупаж бутылок на Новый год-2024

1. Снимаем со стеклянной поверхности шампанского все наклейки и просушиваем ее. Затем берем поролоновую кисточку и красим бутылку одним цветом. Женский журнал "Клео.ру" советует выбирать яркие новогодние цвета – красный или насыщенный синий.

2. Определяем участок бутылки, на которой хотим разместить картинку с салфетки и покрываем его белой акриловой краской, используя поролоновую кисть. Затем оставляем сушиться.

Важно: по центру разметки нужно наносить очень плотный слой краски, а с краю можно оставить тонкий.

3. Вырезаем изображение из салфетки, отделяем от него верхний красочный слой. Затем прикладываем картинку к белому участку бутылки и приклеиваем, используя синтетическую кисточку. Когда высохнет – дополняем блестящей краской элементы изображения.

4. Фигурным дыроколом вырезаем из фольги маленькие новогодние снежинки и наклеиваем их на те участки бутылки шампанского, где нет рисунка из салфетки.



"Клео.ру" рекомендует такой вариант оформления на Новый год-2024. Декупаж бутылок шампанского – это увлекательно, а результат – просто сказка.