Новогодний декупаж бутылок: как украсить шампанское своими руками

Женщины по натуре существа рукодельные. Умение мастерить красивые вещи у нас в крови. Чтобы поставить эксклюзивное украшение на новогодний стол и почувствовать себя волшебницей, достаточно освоить простую технику декорирования. Декупаж бутылок – это здорово.
Что нужно для работы:
– припасенная на Новый год-2024 бутылка шампанского;
– однотонные и блестящие акриловые краски;
– трехслойная бумажная салфетка с новогодним рисунком;
– клей-лак для декупажа с блестками;
– фольга;
– фигурный дырокол с насадкой в виде снежинки;
– плоская кисточка из поролона;
– синтетическая кисточка среднего размера.
Осваиваем декупаж бутылок на Новый год-2024
1. Снимаем со стеклянной поверхности шампанского все наклейки и просушиваем ее. Затем берем поролоновую кисточку и красим бутылку одним цветом. Женский журнал "Клео.ру" советует выбирать яркие новогодние цвета – красный или насыщенный синий.
2. Определяем участок бутылки, на которой хотим разместить картинку с салфетки и покрываем его белой акриловой краской, используя поролоновую кисть. Затем оставляем сушиться.
Важно: по центру разметки нужно наносить очень плотный слой краски, а с краю можно оставить тонкий.
3. Вырезаем изображение из салфетки, отделяем от него верхний красочный слой. Затем прикладываем картинку к белому участку бутылки и приклеиваем, используя синтетическую кисточку. Когда высохнет – дополняем блестящей краской элементы изображения.
4. Фигурным дыроколом вырезаем из фольги маленькие новогодние снежинки и наклеиваем их на те участки бутылки шампанского, где нет рисунка из салфетки.
"Клео.ру" рекомендует такой вариант оформления на Новый год-2024. Декупаж бутылок шампанского – это увлекательно, а результат – просто сказка.