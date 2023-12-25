5 примет на деньги и удачу в Новый год Дракона

Пока все вокруг обсуждают, что надеть и какой маникюр сделать, чтобы символ этого года был благосклонен к ним. "Клео.ру" решили рассказать секретные приметы, которые обязательно должен сделать каждый перед встречей Нового года. Вот пять примет на деньги и удачу в Новый год Дракона:



СТАТУЭТКА С СИМВОЛОМ ГОДА

ДОЛОЙ МИШУРУ

На смену черному водяному Кролику в следующем году придет зеленый древесный Дракон, который считается божественным существом на Востоке. Размещение статуэтки с символом года в доме является способом привлечения удачи и благополучия на протяжении года. Это символическое действие, которое направляет позитивную энергию к тем, кто следует этой примете. Тем, кто хочет разбогатеть следует приобрести фигурку хозяина года с монетами на нем. Для тех, кто хочет устроить в будущем году свою жизнь на любовном фронте, важно купить статуэтку не одного Дракона, а пары. Ну, а карьеристам нужно найти символ года на янтарной подставке, чтобы в рабочих процессах все сложилось наилучшим образом. Если такого Дракона у вас не получится найти, то просто положите сам камень рядом с символом года.

В год Дракона, который считается сильным и могущественным символом, излишняя роскошь и расточительство могут вызывать дисбаланс в энергии и привести к нежелательным последствиям. Поэтому в этом году следует отказаться от украшения в виде мишуры. А в интерьер следует добавить декор красного цвета. Этот оттенок символизирует силу и величие.

ВЫБИРАЕМ ЖИВУЮ ЕЛКУ

Символ грядущего года любит натуральную зелень, поэтому вам не следует доставать из коробок свою старую елку. Встречайте будущий год с настоящей елкой. Тогда он обязательно будет полон везения и денежного благополучия. Кроме того, живая елка создает атмосферу тепла и уюта в доме, что особенно важно в зимний период.

ДОБАВЛЯЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ УКРАШЕНИЯ И СВЕЧИ

Использование деревянных украшений и свечей в Новый год Зеленого Дракона может быть символическим актом, который помогает создать атмосферу процветания и изобилия. Символ этого года очень любит роскошь, поэтому лучше отказаться от дешевых пластиковых игрушек в пользу тех, что подороже и сделаны из природных материалов. Стоит отметить, что на столе обязательно должны стоять свечи зеленого или красного цвета. Однако дарить их категорически запрещается.





ДОБАВЬТЕ ПЕРЦА К ВАШИМ БЛЮДАМ

В год Зеленого Дракона, поперченная еда может быть особенно значимой, так как перец ассоциируется с огненной энергией и силой. Символ грядущего года по-настоящему любит острую и перченую еду. Если насытить угощения перцем, то есть риск привлечь к себе удачу и деньги в Новому году.