Как и зачем чистить расческу для волос

Расческа – один из предметов, которые всегда есть на туалетном столике или в косметичке. Мы пользуемся ей каждый день и даже не думаем о том, сколько пыли и грязи на ней копится. Помимо этого между щетинками застревает множество волос, которые мы теряем естественным образом. А на них содержатся частички шампуней, масок и клеток кожи. Получается, что на расческе остается целый коктейль из нашего днк и косметики.





Зачем чистить расческу?

Грязь, накопившаяся на расческе может попасть обратно к вам на голову, что уже неприятно. К тому же грязные щетинки хуже прочесывают волосы и запутывают их. Это может спровоцировать в дальнейшем появление перхоти и себореи.

Как почистить расческу?

Первым делом нужно вычистить все волосы между щетинками. Делать это нужно регулярно, например, раз в неделю.

Далее нужно помыть расческу в теплой воде с мылом или средством для мытья посуды. В воду также можно добавить немного соды. Нужно оставить расческу в воде на 10 минут, а потом ополоснуть. Если на ней останется налет, повторить процедуру.

Лучше очистить расческу поможет зубная щетка, апельсиновая палочка для маникюра или зубочистка.

Чистая расческа поможет сохранить ваши волосы и бюджет на покупку новых средств. Не забывайте периодически осматривать ее и устраивать ей банные дни.