Реальная любовь: как вернуть романтические чувства в отношения

Конфетно-букетный период в отношениях быстро заканчивается, и на смену приходит спокойная жизнь. Это не значит, что любовь закончилась, просто она перешла на новый этап. А иногда так хочется вернуть былой трепет и оживить романтические чувства.





Искренние разговоры с партнером помогут лучше узнать о желаниях друг друга. Возможно вам или вашему избраннику чего-то не хватает, а может чего-то слишком много в ваших отношениях. Умение обсуждать такие моменты делают отношения более эмоциональными и доверительными. Можно начать с небольших шагов и милых романтических жестов. Записка на холодильнике с признанием в любви, яичница в виде сердечка или просто поцелуй перед уходом из дома – все эти детали помогут пробудить в сердце трепет и нежность. Не забывайте про флирт. Переписывайтесь в течение дня и заигрывайте друг с другом. Для этого можно даже придумывать целые сюжеты. Чаще вспоминайте романтический период ваших отношений, когда вы оба были готовы горы свернуть ради любимого человека. Общие воспоминания помогут вам оживить чувства. А один из романтических моментов можно повторить – будь то прогулка под дождем или поездка в другой город. Не зарывайтесь в бытовых и рабочих делах. Помните, что партнеру нужна ваша забота и внимание. Обнимайтесь, разговаривайте и планируйте совместное времяпрепровождение. Не забывайте и о себе. Вы – самый важный человек, и если вы не будете чувствовать счастье и гармонию, то и в отношениях этого не будет. Составьте совместный список желаний. Туда можно записывать самые необычные и смелые мечты и постепенно реализовывать их вместе. Пробуйте новое вместе. Пускайтесь в приключения, устраивайте экстремальные свидания и посещайте новые места. Все это наполнит вас яркими эмоциями, и романтические чувства разгорятся с новой силой. Устройте выходной от бытовых забот. Можете уехать на пикник, в отель или на дачу. Главное – не думать о коммунальных платежах, списке продуктов и уборке квартиры. Экспериментируйте в постели. Пробуйте новые позы, практики и обсуждайте желания друг друга.

Стабильные отношения – это прекрасно, но и в них тоже можно добавить яркие романтические чувства. Достаточно больше слушать себя и партнера и не бояться экспериментов, и тогда ваша любовь станет еще сильнее.



