На Рождество король Карл III призвал служить другим и заботиться о планете

25 декабря христианский мир празднует первое Рождество. В этот день монарх Великобритании традиционно поздравляет всех жителей страны с праздником.

Карл III в своей торжественной речи отметил, что Рождество – прекрасный повод собрать всю семью от мала до велика. Совместная трапеза помогает ощутить дружелюбие и единение с другими людьми, заявил король.

Монарх подчеркнул, что одной из главных тем Рождества являются забота и сострадание. Он упомянул тот момент из Библии, когда незнакомцы приютили Марию и Иосифа в преддверии рождения Иисуса и отметил, что в мире много людей, которые способны на проявление подобных качеств.





Также глава королевской семьи назвал служение другим одним из важнейших лейтмотивов Рождества. Карл III отметил, что именно Иисус стал высочайшим примером служения в этом мире: он показал, насколько можно любить ближнего.

Монарх заявил, что люди всех вероисповеданий объединены одной важной миссией, которую освещает праздник Рождества: беречь Землю, на которой мы живем. Заботится о планете мы должны, по словам Карла III, во имя будущих поколений.

Король отметил, что видит все больше людей, которые осознают важность этой миссии. Он подчеркнул, что нужно защищать друг друга.

Во время десятиминутного поздравления рядом с Карлом III была его семья. В Сандрингеме к королю и его супруге присоединились принц и принцесса Уэльские вместе со своими детьми Луи, Джорджем и Шарлоттой, Тиндаллами и их детьми, принцессой Анной, принцем Эдвардом и принцессой Софи. И только герцог и герцогиня Сакссекские Гарри и Меган снова проводят Рождество в Калифорнии.