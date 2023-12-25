Врач Невзоров рассказал, чем опасна межпозвоночная грыжа

Грыжи межпозвонкового диска – довольно частое явление, которое может возникнуть в любом возрасте. Если не лечить грыжу, это может привести к необратимым процессам в позвоночнике и серьезным нарушениям в функциях конечностей. От чего появляются грыжи и чем они опасны, рассказал врач-нейрохирург "СМ-Клиника" Алексей Невзоров специально для читателей "Клео.ру".

Почему возникают грыжи

Межпозвонковый диск – это хрящевая защитная прослойка между позвонками с гелеобразным содержимым (пульпозным ядром). Наружная часть диска называется «фиброзным кольцом». В нормальном состоянии диск выполняет функцию амортизатора и обеспечивает подвижность позвоночника. Но если диск разрушается, со временем это приводит к тому, что фиброзное кольцо разрывается, содержимое диска оказывается в позвоночном канале и возникает грыжа. В таких условиях диск не может выполнять свою "работу", что приводит к осложнениям.

Как пояснил Алексей Невзоров, основной причиной появления грыж становится несоответствие физических нагрузок мышечному корсету человека. Например, если он занимается тяжелым физическим трудом, усиленно тренируется, или у него наоборот сидячий образ жизни – в этом случае хрящевая ткань в диске не получает достаточно питательных веществ и теряет плотность. Тогда разрыв фиброзного кольца может произойти даже при обычном наклоне.

Когда боль в спине может быть грыжей

Межпозвоночная грыжа является самой распространенной причиной боли в пояснице. Там грыжи встречаются чаще всего. На втором месте – шейный отдел позвоночника, а реже всего грыжи возникают в грудном отделе. В большинстве случаев боль – первый симптом грыжи.

"Болевой синдром может появляться при изменении положения тела во время физической нагрузки, но также и в состоянии покоя, — говорит Алексей Невзоров. — Очень часто наблюдается напряжение мышц в той части позвоночника, где возникла грыжа. При грыже поясничного отдела боль может возникнуть в ягодичной области или в задней поверхности бедра. Еще один симптом – онемение конечностей и нарушение их функции: человек может ощущать слабость разгибания бедра или подъема стопы".

Для диагностики выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника. Кроме того, проводится рентгенография, которая показывает признаки нестабильности позвоночника, если они есть. Дополнительным методом исследования также является компьютерная томография (КТ).





В каких случаях нужна операция

Если грыжи не доставляют никаких неудобств и их случайно обнаружили на МРТ, то лечить такие грыжи не нужно. Но если при наличии грыж беспокоят боли в ногах и поясничном отделе, без лечения могут развиться необратимые процессы, – поясняет нейрохирург.

"Может погибнуть спинномозговой корешок, который сдавливается грыжей, при этом возникают стойкие двигательные нарушения и в нижних, и в верхних конечностях”, – говорит врач "СМ-Клиника".





Способ лечения межпозвоночных грыж определяют в зависимости от симптомов. В течение трех недель с момента появления болей в первую очередь проводится консервативная терапия. Назначаются лекарства, массаж, физиопроцедуры. Если эти методы оказываются неэффективны, рекомендуется операция. Кроме того, хирургическое лечение обязательно в случаях, когда у пациента происходит паралич конечностей и нарушение функции тазовых органов — обычно, мочеиспускания. Подходящую методику оперативного лечения определяет врач-нейрохирург.