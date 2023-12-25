Дочь Рязанова назвала "бредом" слова Мягкова о прощании с режиссером

В студию ТВ шоу "Малахов" пришла дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга. Кинокритик стала гостьей программы под названием "Все о моем отце!", где она поведала о своем отношении к одному из самых известных фильмов режиссера "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). По словам Ольги, первый просмотр фильма произвел на нее неизгладимое впечатление: ей очень понравилась комедия.

По признанию дочери режиссера, сразу же после премьерного показа киноленты на Эльдара Рязанова и актеров обрушилась огромная слава. Через несколько минут после окончания фильма на киностудию и лично режиссеру начали приходить восхищенные телеграммы.





Ведущий программы тут же вспомнил об интервью с актером, сыгравшим роль Жени Лукашина, Андреем Мягковым. В 2017 году звезда советского кино признался, что на прощании с Эльдаром Рязановым не заметил тех знаменитостей, которым режиссер дал дорогу в профессиональную жизнь.

Как уточнил Андрей Малахов, актер с сожалением вспоминал об этом и заявил, что теперь не может видеть дам, которые не сочли возможным прийти на прощание с режиссером. По признанию ведущего, он растерялся, когда Мягков со слезами на глазах требовал объяснения от него в произошедшем.





Дочь Рязанова ответила на это резко. Она заявила, что на прощании с ее отцом было очень много людей. И, если кого-то и не было по объективным причинам, то это вполне реальная ситуация: непредвиденные обстоятельства могут случиться у каждого. И отсутствие кого бы то ни было на прощании – это не позиция, а просто данность, которая может иметь место.



Ольга назвала слова Мягкова "бредом немолодого человека". Она подчеркнула, что у отца всегда были хорошие отношения со всеми актрисами, которые у него снимались. Кинокритик отметила, что не могло быть и речь о каких-то "выпадах" на прощании с отцом.

Напомним, что Эльдар Рязанов ушел из жизни в возрасте 88 лет 30 ноября 2015 года. Наиболее известные фильмы режиссера: "Ирония судьбы, или с Легким паром!" (1975), "Служебный роман" (1977), "Карнавальная ночь" (1956), "Девушка без адреса" (1957), "Гусарская баллада" (1962), "Берегись автомобиля" (1966), "Вокзал для двоих" (1982), "Жестокий романс" (1984) и другие.