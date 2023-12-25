Врач Борзых назвал 7 заблуждений о лазерной коррекции зрения

Ежегодно миллионы людей благополучно делают лазерную коррекцию зрения. Однако до сих пор в обществе бытует мнение, что эта операция на глазах опасна и может иметь необратимые последствия. Так ли это на самом деле? Врач-офтальмолог, офтальмохирург с 14-летним стажем Виктор Борзых объясняет, каким выдумкам не стоит верить, специально для "Клео.ру".

1. Лазерную коррекцию зрения делают только молодым

Лазерная коррекции зрения разрешена с 18 лет. Это минимальный возрастной порог. Максимальный возраст для проведения лазерного восстановления зрения не обозначен.

2. "Я могу ослепнуть во время операции"

Медицинские технологии постоянно совершенствуются, а качество и эффективность медицинской помощи улучшается благодаря таким новаторским открытиям, как искусственный интеллект и машинное обучение. Например, недавно революционный эксперимент в области микрохирургии был проведен в США – впервые офтальмологам удалось пересадить человеку глаз. "Лазерная коррекция зрения считается одним из самых современных, надежных и безопасных способов вернуть зрение, – говорит офтальмохирург Виктор Борзых. – Во время операции используются максимально щадящие технологии и умное оборудование. "Двойной" контроль со стороны офтальмолога и машины позволяет избежать неприятных последствий. Ослепнуть из-за лазерной коррекции зрения нельзя".





3. Сами офтальмологи не делают лазерную коррекцию и носят очки

Врачи – это тоже люди, ничто человеческое им не чуждо. Бывают кардиологи с больным сердцем, а стоматологи с плохими зубами. Некоторые окулисты не делают лазерную коррекцию зрения, потому что имеют противопоказания к этой операции. Другие просто не хотят, и это их выбор. Большинство офтальмологов лазерную коррекцию зрения себе сделали и ни о чем не жалеют.

4. После лазерной коррекции зрения нельзя рожать самой

Во время операции на глазах применяется самое современное высокотехнологичное оборудование, поэтому можно делать лазерную коррекцию зрения и впоследствии рожать самостоятельно. Эта процедура полностью безопасна и не влияет на беременность и ее течение.

5. После лазерной коррекции "ничего нельзя"

"Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, что слышали от знакомых о долгом периоде восстановления после лазерной коррекции зрения, – говорит офтальмохирург Виктор Борзых. – Дескать, читать нельзя, работать нельзя, "ничего нельзя". Это заблуждение. Работать и читать можно на второй день после оперативного вмешательства. На две недели исключается спорт и на месяц – бани, также в это время нельзя посещать жаркие страны, нежелательно купаться в море".





6. Результат недолговечен

В 98% случаев лазерная коррекция делается один раз, а эффект сохраняется на всю жизнь. Однако есть два процента людей, которым после операции требуется провести докоррекцию. Такие случаи единичны.

7. "Долго и больно"

Стоимость лазерной коррекции зрения варьируется и зависит от оборудования, престижа клиники и других факторов. Процедура не отнимает много времени. "Операция длится порядка 15 минут, – рассказывает офтальмохирург Виктор Борзых. – Чтобы пациент не чувствовал дискомфорт, используются обезболивающие капли. Уколы в глаза не делают!".

Лазерная коррекция зрения максимально безопасна. Перед этим пациент проходит полную диагностику зрения, только после этого врач принимает решение об операции. Также пациент сдает стандартные анализы. В день операции окулист проверяет зрение еще раз, и только после тщательного обследования проводится лазерная коррекция. Поэтому не верьте выдумкам, делайте лазерную коррекцию зрения, снимайте очки и смотрите свежим взглядом на мир!