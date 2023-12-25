Правила тюбинга: как безопасно кататься на ватрушке зимой

Яркие эмоции, возникающие в процессе зимних развлечений, усыпляют бдительность. Поэтому "Клео.ру" напоминают, как безопасно кататься на ватрушке зимой. Тюбинг приносит массу удовольствия, но у него есть и обратная сторона – риск травматизации.





Правило №1 – кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. Убедитесь, что рядом нет проезжей части, куда запросто может улететь ватрушка на высокой скорости, а также заледеневшего водоема и травмоопасных преград. Если собрались кататься со склона горки, максимально допустимый угол уклона 20 градусов.

Правило №2 – позаботиться о защитном снаряжении и проверить, что надувные санки пригодны для эксплуатации. Тюбинг может лопнуть из-за чрезмерной весовой нагрузки, а также деформироваться в процессе использования и обзавестись дырами.

Правило №3 – принимать правильное положение: садитесь на ватрушку и согните ноги в коленях, чтобы они располагались на весу. Кататься стоя или лежа на животе – значит рисковать собой.





Правило №4 – соблюдать дистанцию с другими любителями снежных забав. Одно неосторожное столкновение может обернуться госпитализацией.

Правило №5 – сохранять трезвость ума. Не привязывайте тюбинг к транспортным средствам, не употребляйте горячительные напитки накануне катания и не делайте того, за что придется расплачиваться жизнью.



