12 рождественских традиций королевской семьи: от праздничных открыток до футбола

Сегодня, 25 декабря 2023 года, отмечается католическое Рождество. Рассказываем, какие необычные традиции существуют в королевской семье.

Первым значимым событием является посещение рождественской церковной службы. Это самая важная часть праздника для королевской семьи.





Члены королевской семьи отправляют сотни рождественских открыток. Этим они выражают благодарность и пожелания близким друзьям, родственникам, коллегам и партнерам.

Важным атрибутом декора в Великобритании являются рождественские елки. Этими деревьями они украшают дворцы и поместья.





Также известно, что покойная королева щедро одаривала свой персонал в Рождество. Она дарила около 1500 рождественских пудингов, чтобы подчеркнуть свою благодарность и уважение к труду и преданности своих сотрудников.

Королевская семья организует рождественские вечеринки. Это прекрасная возможность для близких и друзей собраться вместе, отпраздновать и насладиться общением.





Еще одной традицией королевской семьи является то, что они дарят рождественские елки по всей стране. Таким образом, каждый житель Великобритании может насладиться настоящим духом торжества.

Одним из главных элементов праздника является торжественный обед, который проходит за неделю до самого Рождества. На нем собираются члены королевской семьи, чтобы вместе насладиться праздничной трапезой и провести время в кругу близких и дорогих людей.





Королевская семья обменивается подарками. Эта традиция приходится на канун Рождества, когда члены семьи собираются вместе.

Особой традиция в праздничной программе королевской семьи является футбольная игра в канун Рождества. Все члены семьи собираются, чтобы сыграть в футбол и показать свой спортивный дух.





Торжественный ужин в канун Рождества – это особая церемония, которая сопровождается изысканным меню. Члены королевской семьи собираются, чтобы провести этот вечер в праздничной атмосфере.

Неотъемлемой частью расписания является рождественская речь монарха. В ней он поздравляет страну с Рождеством и выражает благодарность и надежды на будущее.





Завершением празднования Рождества являются различные игры и развлечения, королевская семья играет в шарады. Это еще один способ провести время весело и активно, наслаждаясь компанией друг друга.

Таким образом, традиции представляют собой комплексную программу праздника, которая включает в себя посещение церкви, рассылку открыток, организацию вечеринок, подарки, обеды, различные игры и развлечения. Эти традиции на Рождество придают особую значимость торжеству для королевской семьи и всей Великобритании.

