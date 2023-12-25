Астролог Лебедева рассказала, в чем нужно встречать Новый 2024 год

Каждый год в декабре мы готовимся к праздникам и ломаем голову, в чем же встречать Новый год. Хочется, чтобы было и удобно, и красиво, и главное – символично. Чтобы праздничный наряд нес определенный смысл, можно обратиться к звездам и астрологии. Представляем вам гороскоп по выбору новогоднего образа 2024.

Астролог Алина Лебедева утверждает, что для каждого знака зодиака есть определенный образ для Нового года. Правильно подобранная одежда и аксессуары могут сильно повлиять на то, как пройдет следующий год.





Итак, девушкам-овнам астролог рекомендует встречать Новый год в элегантном ярком платье с декольте, чтобы показать всю свою пылкость и яркость. Можно дополнить образ туфлями на высоком каблуке.

Тельцам лучше надеть что-то комфортное и удобное. Это может быть и свободное летящее платье, и теплый трикотажный костюм.

Близнецам астролог советует похулиганить в новогоднюю ночь и надеть что-то яркое и неординарное – комбинезон, топ с открытой спиной, джинсы с пайетками.

По мнению Алины Лебедевой, девушки-раки должны встречать Новый год в ретро-образе. Лучше остановиться на теплых бежевых оттенках одежды.

Настоящие “львицы” могут выбрать что-то ультрамодное, чтобы подчеркнуть свою смелость и уверенность. Стразы, пайетки, перья – то, что нужно для этого знака.

Девы могут выбрать для встречи Нового года что-то базовое из своего гардероба. Можно дополнить привычный образ интересными аксессуарами, и он заиграет новыми красками.

Весам в новогоднюю ночь астролог рекомендует проявить всю свою женственность. Нежные фактуры, банты, рюши – все это будет кстати для представительниц этого знака.

Девушка-скорпион может надеть на праздник платье-футляр или юбку-карандаш, чтобы подчеркнуть все свои формы и достоинства фигуры.

Стрельцам звезды рекомендуют выбрать максимально свободную одежду для встречи Нового года. Брюки палаццо и объемная блуза необычного кроя – то, что нужно.

Девушки-козероги будут эффектно выглядеть в классическом костюме в праздничную ночь. Можно дополнить его стильными туфлями-лодочками и ярким макияжем.

Водолеям звезды предлагают проявить фантазию при выборе наряда. Можно поэкспериментировать с фактурами, цветами и фасонами. Асимметричные платья, яркие принты – отличный выбор.

Характер рыб подчеркнут струящиеся блузы и платья, сетка, блестки и пайетки. Морская тематика будет раскрыта.

Если вы не знаете, в каких цветах и образе встречать Новый год, обратитесь к звездам. Подходящий по знаку зодиака наряд не только выделит вас на вечеринке среди остальных, но и привлечет удачу и перемены к лучшему в будущем году.