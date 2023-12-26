Адвокат Васильев прокомментировал ход конфликта с Киркоровым из-за травмы на концерте

Инцидент с участием Филиппа Киркорова, который произошел в конце сентября 2023 года на концерте Ани Лорак, приобрел новый поворот. Какие именно обстоятельства открылись и что будет дальше? Ход конфликта прокомментировал Сергей Васильев – адвокат охранника "Крокус Сити Холл" Александра Короткого.

По словам правозащитника, уголовное дело не было заведено. На данном этапе обсуждения касаются досудебной проверки. Александр Короткий утверждает, что во время работы на концерте он упал и получил серьезную травму из-за того, что Филипп Киркоров внезапно толкнул его в спину. Теперь Александру требуется длительное лечение.

Как сообщил Сергей Васильев, уведомления о процессуальных решениях ни он, ни его подопечный не получали. "Досудебная проверка по материалам для возбуждения уголовного дела – процесс длительный", – заявил юрист. При этом специалист считает, что правомерность вердикта в отношении конфликта с Киркоровым необходимо проверять через Прокуратуру.

В ожидании результатов касаемо инцидента выяснилась важная информация: Александр Короткий является гражданином Белоруссии. Это может изменить ход дела, поскольку в подобной ситуации не исключен интерес представителей Республики Беларусь к данному конфликту. Причина – защита интересов гражданина своей страны.

Предполагается, что дело может выйти на международный уровень, если поступок Филиппа Киркорова вызовет вопросы у белорусских правоохранителей. Защита Александра Короткого в стремлении отстоять свою правоту имеет право обратиться к ним за поддержкой.