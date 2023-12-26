5 причин, чтобы не подводить итоги года

Конец декабря для многих – момент, когда нужно проанализировать прошедший год и спланировать новый. Это хорошая практика, но она подходит далеко не всем. Кому-то тяжело оглядываться назад и вспоминать свои неудачи и сложности. Есть целый ряд причин, по которым вы с чистой совестью можете не подводить итоги года.





1. Если подведение итогов для вас – не интересная деятельность, а скучная и монотонная работа, лучше откажитесь от этого

. В конце года достаточно рабочих отчетов по итогам, а тут еще нужно личные подводить. Если вам кажется, что это вас утомляет, не нужно мучиться. Наслаждайтесь сегодняшним днем!

А чтобы как-то зафиксировать уходящий год в памяти, просто подумайте, с чем он у вас ассоциируется. Это может быть музыка, эмоция, фильм или любые три слова. Можно также вспомнить о том, что вы делали впервые в жизни за последний год и что вас особенно радовало.

2. Возможно, вам не хочется вспоминать прошедший год, потому что не все ожидания от него оправдались.

Если вы разочарованы тем, что многие цели не достигнуты, не подводите итоги.

Попробуйте идти от обратного. Просто вспомните ваши личные достижения и поводы для гордости за прошедшие 12 месяцев. Пусть это будет даже что-то незначительное, главное – зафиксировать.

3. Иногда итоги подводить сложно из-за того, что до праздников не были закончены какие-то важные дела.

Вы можете отложить подведение итогов года до момента, когда все будет выполнено. Так вам будет психологически проще. Никто не торопит вас.

Сфокусируйтесь на настоящем и подумайте, что вас радует и вдохновляет прямо сейчас.

5. Если вы по своей натуре спонтанный человек, не утруждайте себя составлением списков с итогами года.

От этого не будет никакой пользы.

Лучше просто мечтайте о будущем и о том, как себя в нем видите. Так будет проще ставить цели.

6. Для некоторых людей Новый год – обычное время без волшебства и особой атмосферы.

Если 31 декабря для вас – ничем не примечательный день, то зачем подводить какие-то итоги?

Вы можете сделать это в более значимое для вас время. В конце концов, у нас нет никаких дедлайнов, и каждый выбирает свой момент, чтобы оглянуться назад.

Подводить итоги года – это важно, чтобы вступить в новый этап с чистого листа и с новыми планами. Но не нужно делать это через силу. Все должно быть с удовольствием и из интереса.



