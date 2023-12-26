Нутрициолог Черная предупредила об опасности салата оливье и мяса по-французски

Новый год принято отмечать за шикарным столом. Хозяйки заставляют его с полна, да так, что даже глаза разбегаются, а не попробовать все блюда на нем кажется преступлением. Однако такое разнообразие еды в организме влечет за собой негативные последствия.

Самые популярные блюда на новогоднем столе – оливье и мясо по-французски и вовсе опасны для человека. Нутрициолога Ксения Черная рассказала изданию "Страсти", чем вредны эти блюда.





Так, салат оливье зачастую состоит из майонеза, который является высококалорийным и содержит большое количество насыщенных жиров. Кроме того, хозяйки добавляют много соленых огурцов и колбасы в новогоднее блюдо. В сочетании с алкоголем и большим количеством еды в новогоднюю ночь оно перегрузит организм консервантами, сахаром и глютеном.

Эксперт рекомендует заменить соленые огурцы на свежие, а вместо колбасы использовать натуральное мясо. Более того, майонез для салата лучше приготовить самостоятельно.

Что касается мяса по-французски, то сочетание сыра, лука и майонеза может быть опасным для людей, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. А свинина из супермаркета вредна не меньше, чем майонез. Поэтому, по мнению эксперта, лучше удивить гостей каким-то новым блюдом. Например, можно запечь рыбу или утку на Новый год.