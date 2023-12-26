Эксперт Цышкова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

Сейчас в самом разгаре сезон респираторных заболеваний и вирусов. Многие болеют и предпочитают просто отлежаться дома или вообще выпить болеутоляющее и идти на работу, чтобы не выпадать из привычного ритма. Важно беречь себя и при первых признаках недомогания оставаться дома, иначе можно заразить окружающих и усугубить свое состояние. А чтобы выбрать правильное лечение, необходимо понимать разницу между гриппом и ОРВИ. Эксперт рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы распознать заболевание.

По словам эксперта в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксаны Цышковой, очень важно отличать симптомы гриппа от симптомов ОРВИ. Для лечения обычных вирусных инфекций достаточно лежать и пить горячий чай. А для лечения гриппа нужны лекарства, иначе могут быть тяжелые последствия.





Эксперт назвала основные симптомы гриппа. Это резкое общее недомогание и сильная головная боль. Также признаком гриппа является высокая температура и боль в области грудины. Иногда она сопровождается небольшим сухим кашлем. У человека с гриппом может проявиться светочувствительность.

Грипп или ОРВИ не стоит переносить на ногах. При первых признаках недомогания лучше остаться дома и обратиться к врачам. Самолечение может усугубить ситуацию или привести к неприятным последствиям.







