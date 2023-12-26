Рецепт свинины с ананасами на новогодний стол от Александра Бельковича

Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее новогодний праздничный стол был разнообразным и богатым на различные блюда. "Клео.ру" поделились рецептом свинины с ананасами от Александра Бельковича.

Из ингредиентов вам понадобится свинина 1,5 кг, ананас, 30 грамм зернистой горчицы, 3 чайные ложки жидкого меда, 6 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка паприки, 2 столовые ложки соевого соуса, розмарин, соль, перец.

1 ШАГ

Выложите свинину жиром вверх и сделайте 9 равных надрезов. Их следует делать не до конца, а до середины мякоти. Далее эти надрезы следует поперчить и посолить, затем смазать их горчицей, медом, полить соевым соусом. Не забудьте добавить чеснок, паприку, розмарин. Весь получившийся маринад нужно хорошо распределить по поверхности мяса и оставить мариноваться на 5 минут.

2 ШАГ

Порежьте ананас. Вам следует вырезать сердцевину и нарезать слайсы средней толщины. А затем в каждый надрез свинины вставить ананас.





3 ШАГ

Переложите готовую в маринаде свинину с ананасами в форму для выпекания. Она должна быть размером 20 на 20 см. Поверхность формы вместе со свининой нужно покрыть 2 слоями фольги. Далее отправьте ваше блюдо в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

4 ШАГ

Достаньте свинину из духовки. Затем снимите фольгу и отправьте мясо обратно в духовку еще на 30 минут.

5 ШАГ

Нарежьте готовое мясо так, чтобы слайсы ананасов не выпадали из него. Затем полейте каждый кусочек соком из формы для выпекания.

Свинина с ананасами на новогодний стол готова. Приятного аппетита!