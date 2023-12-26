Актер Базанов из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" арестован за убийство

В декабре на экраны вышла одна из самых культовых картин этого года – сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". В ней приняли участие как уже прославившиеся актеры, так и те, кто только начинают свой творческий путь. Одним из таких представителей стал Сергей Базанов, который сыграл роль Демида.

Вот только начало творческого пути актера было совсем недолгим. Стало известно, что актер Сергей Базанов из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" арестован за убийство, которое было совершено еще двенадцать лет назад.



Согласно мнению правоохранителей, актер вместе с группой преступников напал на предпринимателя, у которого при себе была крупная сумма денег. Когда тот попытался оказать сопротивление, нападавшие ранили его в голову и скрылись с места преступления. В результате, мужчина скончался. Как сообщают некоторые издания, за плечами Сергея Базанова уже есть несколько судимостей.

Стоит отметить, что в популярном сериале Сергей Базанов сыграл свою первую роль. После выхода серии, где он боксирует с Вовой Адидасом, сын убитого бизнесмена узнал в актере одного из нападавших.

"Базанов действовал в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.

Ранее "Клео.ру" писали, что Леон Кемстач рассказал о жизненных трудностях после выхода сериала "Слово пацана".