Как сохранить укладку под шапкой: простые советы для каждого

Зима – время утепляться. Головные уборы могут стать не только дополнением зимнего образа, но и настоящей проблемой для девушек. Как обидно, когда весь вечер укладываешь волосы и делаешь прическу, а потом приходится надевать шапку, и волосы теряют аккуратный вид или пушатся от статического электричества.





Спасение есть, и это не отказ от шапки в зимние месяцы. Несколько простых советов помогут вам сохранять объем и форму прически под головными уборами.

Лучше выбирать свободные шапки из натуральных материалов. Слишком облегающая шапка сгладит объем, а синтетика распушит волосы. Она должна покрывать, но не сдавливать их. Для ухода за волосами в зимний период лучше выбирать более легкие средства без масел. Так прическа дольше будет сохранять свежий вид. В зимний период лучше отдать предпочтение укладкам и прическам, совместимым с головными уборами. Например, высокие пучки и хвосты нужно оставить до теплых месяцев. Для зимы подойдет объемная растрепанная коса, локоны и низкие хвосты. Для фиксации волос лучше использовать сильные средства – муссы, пенки и лаки. Во время укладки феном важно поднимать пряди от корней, чтобы усилить объем. Сначала нужно просушить феном корни волос – это лучше делать теплым воздухом. А завершать укладку предпочтительнее потоком холодного воздуха. Так укладка будет более стойкой и вынесет перепады температур. В сумочке лучше всегда держать флакон с сухим шампунем и расческу. так вы всегда будете во всеоружии. Даже если шапка подпортит объем, можно будет легко восстановить его.





Зимняя шапка – не приговор для красивой прически. Главное – быть готовой к холодному сезону и беречь здоровье. А укладку всегда можно исправить.



