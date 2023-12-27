Бизнес-эксперт Кузнецова дала совет, как не разориться на новогодних подарках

Чтобы порадовать близких людей и не остаться при этом без сбережений, важно осознанно подойти к выбору презента. Журналисты издания "Страсти" пообщались на эту злободневную тему с бизнес-экспертом и основательницей проекта "ФиНБорд" Ольгой Кузнецовой. В беседе с представителями прессы специалист объяснила, как грамотно подготовиться к праздникам и не разориться на новогодних подарках.

По словам эксперта, в бизнес сфере есть хорошая и проверенная схема, которая подходит и для внедрения ее в семью с абсолютно разным достатком. Чтобы не потратить все деньги на подарки в одночасье, важно заранее подготовить "заначки". Это избавит вас от лишней головной боли после праздников. Ко всему прочему, с помощью этой схемы можно структурировать доходы и расходы, а также не позволить себе залезть в долги после Нового года.





Ольга Кузнецова объясняет, что самое непростое в этой системе – привыкнуть к новому для себя способу планирования. Невозможно почувствовать некие границы, когда все деньги находятся в одном месте. Если раскладывать сбережения (примерно 1% от заработка) по разным конвертам, то это поможет вам не только комфортно себя чувствовать и при этом копить, но и порадоваться незапланированным покупкам. Данная схема хороша и тем, что отложенные деньги будут являться еще и подушкой безопасности.

Бизнес-эксперт называет эту систему отличной практикой, с помощью которой можно избавиться от необдуманных и импульсивных трат. Ко всему прочему, важно четко укладываться в сумму, которая находится в одном конверте, и не брать "взаймы" в другом. В таком случае рушится весь описанный выше принцип. Ольга Кузнецова считает, что такое грамотное и бережное взаимодействие с деньгами существенно упрощает жизнь.